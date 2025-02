Battlefield 6: Wird es einen Battle-Royale-Modus geben?

Kürzlich enthüllten Electronic Arts und die neu benannten Battlefield Studios erste Gameplay-Aufnahmen ihres mit Spannung erwarteten Ego-Shooters Battlefield 6. Das im Video „Introducing Battlefield Labs“ gezeigte Material ist Pre-Alpha-Material, also eine sehr frühe Version des Spiels. Viel ist noch nicht bekannt, aber Berichte deuten darauf hin, dass ein beliebter Spielmodus, der in vielen modernen Shootern vorkommt, erstmals in die Franchise aufgenommen wird.

Tom Henderson von Insider Gaming berichtet, dass der neueste Teil einen Battle-Royale-Modus enthalten wird. Diese Information stammt aus einem X-Post, in dem Henderson gefragt wurde, ob das Battlefield-Marketing die Fans erneut gepackt hat. Auf die Frage von Account Raratoman „Battle Royale, oder nicht?“ antwortete Henderson schlicht mit „Ja“. Weitere Details zum angeblichen Battle-Royale-Modus wurden nicht genannt. Schon seit einiger Zeit kursieren Gerüchte über einen möglichen Battle-Royale-Modus in Battlefield 6.

Werbung

Das nächste Battlefield könnte wieder einen Battle-Royale-Modus bieten

Bereits im Februar letzten Jahres berichtete Tom Henderson, dass Ripple Effect, eines der vier Studios, die zur Battlefield-Entwicklung beitragen, an einem kostenlosen Battle-Royale-Spiel arbeitet, das sich an Call of Duty: Warzone orientiert. Ähnlich wie Warzone soll dieses Spiel eigenständig sein, aber auch mit der Premium-Version verknüpft werden.

Der geplante Titel soll zwei verschiedene Modi umfassen: den klassischen Battle-Royale-Modus und einen anderen Modus namens „Gauntlet“, in dem Teams spezifische Ziele erfüllen müssen, wobei das Team mit der niedrigsten Punktzahl nach jeder Mission ausscheidet. In Battlefield 5: Firestorm kämpften 64 Spieler in einem schrumpfenden Feuerring um das Überleben, allerdings war dieser Modus nur als Teil von Battlefield 5 und nicht als eigenständiges Produkt erhältlich.

Bislang hat weder Electronic Arts noch eines der beteiligten Studios diese Informationen bestätigt, weshalb man die Gerüchte mit Vorsicht betrachten sollte. Es könnte sich seit den ersten Berichten einiges geändert haben. Sobald der nächste Titel der beliebten Reihe offiziell vom Entwickler angekündigt wird, werden wir sicherlich mehr wissen.

Quelle: youtube.com via Battlefield