Natsume kündigte an, dass Harvest Moon: Mad Dash, ein weiterer Eintrag im beliebten Genre der Lebenssimulation, sowohl für Nintendo Switch als auch für Playstation 4 kommen wird.

Nähere Informationen erfahren wir am 11. Juni im Rahmen der E3 in Los Angeles.

„Wir freuen uns, ein neues Harvest Moon-Spiel vorzustellen und einen ersten Blick auf das Gameplay und die Funktionen auf der E3 2019 zu werfen“, so Natsume-Präsident und CEO Hiro Maekawa in einer Pressemitteilung zum kommeden Harvest Moo-Spiel. Mit dieser neuen Version des Harvest Moon-Erlebnisses „können die Spieler die klassischen Funktionen der Serie auf eine neue und aufregende Art und Weise genießen. “

Natumse sagte, Mad Dash sei ein Spin-off aus der regulären Reihe von Spielen. Wir haben jedoch keine Einzelheiten darüber, was das bedeutet. Die Beiträge konzentrieren sich normalerweise auf den Spieler, der eine Farm betreibt, Beziehungen aufbaut und eine Familie gründet.

Harvest Moon ist eine andere Serie seit 2014, als Natsume aufhörte, Bokujo Monogatari als Harvest Moon im Westen zu lokalisieren. Der ursprüngliche Entwickler Marvelous nutzte eine seiner Tochtergesellschaften, um seine Spiele zu lokalisieren, und Natsume verwendete weiterhin die Marke Harvest Moon mit eigenen Titeln. Der Erntemond, den wir kannten, wurde in westlichen Gebieten zur Geschichte der Jahreszeiten.

Eine völlig neue Gruppe von Entwicklern arbeitet an Spielen wie Harvest Moon: Mad Dash, aber sie haben in den letzten Jahren nicht den größten Zuspruch erhalten.

Niemand weiß, ob wir wieder ein so magisches Spiel wie Harvest Moon 64 bekommen. Ein neues Story of Seasons-Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung und Yasuhiro Wada, der Schöpfer des ursprünglichen Harvest Moon, veröffentlichte letztes Jahr das Little Dragons Cafe. Wir hoffen, dass die Serie bald wieder zu ihren erfolgreichen Wurzeln zurückkehrt.