Ehemaliger SEGA-COO Toshihiro Nagoshi gründet eigenes Entwicklerstudio

Nagoshi Studio

Toshihiro Nagoshi, trat 1989 SEGA Enterprises Co., Ltd. bei und wurde 2011 zum COO der SEGA Group Corporation ernannt. 2021 schied er aus dem Vorstand der SEGA Co., Ltd. aus, ging zu NetEase und gründete nun sein eigenes Entwicklerstudio: Nagoshi Studio Co., Ltd.

Nagoshi war Chef-Designer für Titel wie Daytona USA, Spikeout und Supervisor bei Shenmue. In der Anfangszeit seiner SEGA-Karriere war er beim namhaften Entwickler AM2 in verschiedenen Positionen für viele bekannte Spiele des Herstellers. Nach der Jahrtausendwende wurde er Präsident von Amusement Vision, bekannt für Spiele wie F-Zero GX oder Super Monkey Ball Jr.

Von der jüngsten Zeit kennt man Toshihiro Nagoshi als Produzenten der Yakuza-Spiele.

Der ehemalige SEGA-COO hat nun Nagoshi Studio Co., Ltd. gegründet uns ein emotionales Schreiben dazu verfasst:

“Die Veränderungen im Umfeld der Unterhaltungswelt, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen, haben sich im 21. Jahrhundert noch stärker verändert: Der Inhalt, die Herstellungsweise und das Geschäftsmodell unterliegen weiterhin einem Paradigma Es ist cool bis kurz davor! Was angeblich in kürzester Zeit zu einem altmodischen Relikt geworden ist. Aus Sicht des Schöpfers ist es eine sehr schwierige Zeit. Aber ich denke nicht, dass sich das Wesen der Unterhaltung geändert hat, egal wie die Zeiten sich ändern. Die Menschen träumen von Unterhaltung.

Wir suchen auch verschiedene Möglichkeiten der Unterhaltung, wie Hoffnung auf Leben, Heilung in schweren Zeiten und ein Mittel, um lustige Zeiten noch aufregender zu machen. Der Wunsch selbst sollte derselbe sein wie früher. Natürlich und um seine Essenz zu er füllen, kann es nur erreicht werden, indem man sich stetig der idealen Form nähert. Dieselbe. Während wir der zu leistenden Arbeit und allen Schöpfern rein und ernsthaft gegenüberstehen. Es mag als Ziel zu einfach klingen, nicht wahr?

Aber egal wie gut ein Schöpfer ist, Einsamkeit kann nicht seine volle Kraft zeigen. Wir glauben, dass der erste Schritt, um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und die Essenz der Unterhaltung mit hoher Motivation zu erfüllen, dass beginnt mit einer offenen Umgebung. Scheue dich nicht, Fehler zu machen, sondern korrigiere sie gehorsam und mache aus Fehlern ein Vermögen. Und gib nicht das Ideal auf, sondern bleiben dabei.

Es scheint selbstverständlich, und das ist überraschend schwierig. Dies ist ein Studio, das ernsthaft auf Inhalte abzielt die Welt aus einer solchen Umgebung.”

Das Studio befindet sich noch in der Aufbauphase, immerhin wurde erst heute die Studio-Homepage gelauncht. Derzeit rekrutiert man noch Personal. An welchem Spiel Nagoshi Studio arbeiten wird ist noch nicht bekannt.