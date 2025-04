My Nintendo Rewards: Offizieller Switch 2-Schlüsselanhänger als exklusives Sammlerstück

Nintendo hat im Vorfeld des globalen Launchs der Switch 2 ein exklusives Schlüsselanhänger-Angebot für nordamerikanische Nutzer vorgestellt. Der Switch 2 Wristlet Keychain kann für 600 Platinum Points im My Nintendo Store eingelöst werden, allerdings sind die Bestände begrenzt, und Käufer müssen die Versandkosten selbst tragen. Das Angebot kommt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, da Nintendo ursprünglich geplant hatte, die Vorbestellungen am 9. April in den USA bei Händlern wie Walmart und Best Buy zu starten.

Doch am 4. April zwang eine neue Runde von Trump-Administration-Tarifen Nintendo dazu, die Vorbestellungen in den USA und Kanada zu pausieren, um die Auswirkungen zu bewerten und eine mögliche Preiserhöhung zu erwägen. . Während einige der neuen Zölle um 90 Tage verschoben wurden, bleibt ein 125%iger Tarif auf Waren aus China bestehen. Die Switch 2 soll am 5. Juni 2025 erscheinen, und bis dahin haben Fans begrenzte Zeit, sich den Sammler-Schlüsselanhänger zu sichern.

My Nintendo Kunden können im Shop ein limitiertes Switch 2-Assessoir erwerben

Der Schlüsselanhänger zeigt das Logo auf einem roten Armband und kann mit einem Ring oder einer ovalen Schlaufe befestigt werden. Der Versand innerhalb der USA erfolgt über UPS Ground und kostet mindestens 6,99 USD, mit einer Lieferzeit von drei bis neun Werktagen. Platinum Points, die für den Schlüsselanhänger benötigt werden, unterscheiden sich von den kürzlich eingestellten Nintendo Gold Points. Sie werden durch das Spielen von Nintendo Switch-Spielen und das Einloggen in die Nintendo Switch Online-App verdient.

Die Methoden zur Punktevergabe ändern sich regelmäßig, und einige Punkte sind an Spiele gebunden, die eine Nintendo Switch Online Expansion Pack-Mitgliedschaft erfordern. . Platinum Points können auch für Nintendo Switch-Avatare mit Charakteren und Logos aus Franchises wie Super Mario und Pokémon verwendet werden. Ein kostenloses Nintendo-Konto ist erforderlich, um Platinum Points zu sammeln und auszugeben.

Während die Preisgestaltung der Switch 2 in Nordamerika aufgrund der Tarifänderungen noch unklar ist, bleibt abzuwarten, wie viel die Konsole letztendlich kosten wird.

Quelle: Nintendo Life