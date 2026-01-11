My Mario: Hat Nintendo für Marketingfotos KI eingesetzt?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo und sogar ein Model reagieren gerade auf Vorwürfe von Fans, welche glauben, dass KI bei manchen Fotos für das Marketing von My Mario verwendet worden seien.

My Mario

My Mario ist eine Marke von Nintendo, welche an Säuglinge und kleine Kinder gerichtet ist. Die Marke umfasst Produkte wie Spielzeug, Kleidung, Bücher, Spiele oder Videos. Diese Dinge sollen das gemeinsame Spielen zwischen Eltern oder Betreuern mit kleinen Kindern fördern. Mit dem Ziel hochwertige, sichere und altersgerechte Produkte anzubieten, arbeitet Nintendo für ihre Baby- und Kleinkinderprodukte mit erfahrenen Herstellern wie Mattel Fisher Price and TOMY zusammen.

Die fragwürdigen Fotos

Die My Mario Produkte werden mit auf Social-Media beworben und zeigen Familien, wie diese damit miteinander spielen. Da manche die Bilder genauestens angeschaut haben, sind ihnen ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen. Besonders bei den Händen und den Fingern. Diese sind oft ein Hinweis, dass Bilder mit KI erstellt worden sind, da diese meist Schwierigkeiten hat, diese richtig darzustellen. Der Daumen einer dargestellten Mutter brachte die Debatte ins Rollen. Dieser scheint nämlich in einer unnatürlichen Position zu sein.

Introducing My Mario, a collection of products, games, and experiences inspired by Mario and his Mushroom Kingdom friends, designed for young children and their parents. Select My Mario products will be available at Nintendo NEW YORK and Nintendo SAN FRANCISCO on Feb 19. — Nintendo of America [Unofficial] (@nintendousa.bsky.social) 2026-01-08T15:16:15.540Z

Nintendo reagiert

Daraufhin hat sogar Nintendo reagiert und Stellung bezogen. Ein Unternehmenssprecher erklärte, dass keine generierten KI-Bilder für das Marketing verwendet worden seien. Alle Fotos seien aus klassischen Fotoshootings erstellt und lediglich mit Bildbearbeitung nachbearbeitet worden – wohlgemerkt ohne dabei eine KI genutzt zu haben. Sogar das Models Brittoni O’mYah Sinclair hat auf Instagram bestätigt, dass die Bilder nicht mit KI erstellt wurden.

Twitter/X-Inhalt

Das Zeitalter der KI

Auch wenn Nintendo und sogar ein Model Stellung bezogen haben, bleiben manche hartnäckig und glauben, dass durch die Nachbearbeitung KI verwendet worden sei, weswegen manche Fotos unnatürlich wirken. Man muss zugeben, dass durch die gegenwärtige Verwendung von KI man sich oftmals nicht mehr sicher sein kann, ob Bilder oder Videos echt sind. KI ist einfach zu gut geworden und verbessert sich jeden Tag.

Quellen: nintendousa.bsky.official, x.com via Toadsanime und JonComms

