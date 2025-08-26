My Mario: Ab sofort gibt es eine offizielle Stop-Motion „It’s Me, Mario!“-Serie!

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb mehrere Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er sieht jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Nintendo hat vor ein paar Stunden die ersten drei Folgen einer neuen Super Mario Serie auf YouTube hochgeladen. Die Serie lautet „It’s Me, Mario!“ und ist auf dem Play Nintendo YouTube zu finden. Die Serie gehört zu den neuen My Mario Marke.

My Mario

My Mario ist eine neue brandneue Marke von Nintendo, welche an Säuglinge und kleine Kinder gerichtet ist. Die Marke soll Produkte wie Spielzeug, Kleidung, Bücher, Spiele oder Videos umfassen. Die ersten Produkte werden ab heute in Kyoto, Osaka und Tokyo verkauft. Ab dem nächsten Jahr sollen die Produkte auch außerhalb von Japan angeboten werden.

Um was für Spielzeug handelt es sich?

Plüschfiguren, Kleidung wie Strampler oder Lätzchen, Beißringe in Form von Pilzen, Rasseln, Rucksäcke, aber auch Plastikgeschirr. Eine Spielzeugsorte sollen beispielsweise Holzklötze sein, welche die Figuren, Mario, Luigi, Peach und Yoshi darstellen. Die Figuren sind aber nicht nur für die Kleinkindzeit gedacht, denn die Figuren haben auch eine Amiibo Funktion für eine Nintendo Konsole integriert. Insgesamt werden bereits 34 verschiedene Produkte angeboten.

It’s Me, Mario!

Zum Verkaufsstart in Japan hat Nintendo auf dem eigenen YouTube Channel Play Nintendo drei Folgen einer Stop-Motion Mario Serie hochgeladen. Jede Folge ist in etwa eine Minute lang und Mario kommt in lustige Situationen. In der ersten Folge versucht Mario seinen Schnauzer zu bürsten und endet dabei beinahe mit Warios Look. In der zweiten ist Mario von seiner Mütze getrennt und versucht diese sich zurückzuholen. Die letzte Folge beinhaltet Marios Begegnung mit einem grünen Schildkrötenpanzer. In der Serie hört man deutlich Musik aus allen möglichen Super Mario Teilen, sowie auch alle beliebten Soundeffekte. Auch die Stimme erinnert deutlich an Charles Martinet.

Mit der Errichtung von Nintendo Welten in Vergnügungsparks, Kinofilmen, Museen und mehr Merch denn je, welches nun auch an Babies und Kleinkinder gerichtet ist, scheint Nintendo immer mehr in die Fußstapfen zu treten, welche fast 100 Jahre der Marke Disney gehörten. Die Maus muss wohl immer mehr Platz für den berühmten Klempner machen.

