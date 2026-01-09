My Mario: Produktlinie wird bald auch in den USA verkauft!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat nun bestätigt, dass die My Mario-Produktlinie im Jahr 2026 offiziell in der USA starten wird. Ab Mitte Februar wird es diese dort in ausgewählten Nintendo Stores zu kaufen geben. Der Grund dafür ist der bisherige Erfolg dieser Produkte in Japan.

My Mario

My Mario ist eine Marke von Nintendo, welche an Säuglinge und kleine Kinder gerichtet ist. Die Marke umfasst Produkte wie Spielzeug, Kleidung, Bücher, Spiele oder Videos. Diese Dinge sollen das gemeinsame Spielen zwischen Eltern oder Betreuern mit kleinen Kindern fördern. Mit dem Ziel hochwertige, sichere und altersgerechte Produkte anzubieten, arbeitet Nintendo für ihre Baby- und Kleinkinderprodukte mit erfahrenen Herstellern wie Mattel Fisher Price and TOMY zusammen.

America first!

Im Westen werden die Produkte als erstes in den USA Einzug finden. Ab dem 19.02.2026 werden diese in den offiziellen Nintendo Stores New York und San Francisco angeboten. Anschließend sollen diese in weiteren Einzelhandelsgeschäften des ganzen Landes erhältlich sein. Ebenso soll die Produktlinie in der Zeit ebenso erweitert werden.

Highlights der My Mario-Produkte

Die Highlights der My Mario-Produkte sind:

2 Sets aus Holzblöcken, welche aus bekannten Figuren und Elementen aus dem Pilzkönigreich bestehen – diese sind für fantasievolles Bauen und Spielen.

Die kostenloste Hello Mario! -App für mobile Geräte und Nintendo Switch und Switch 2 Konsolen – diese sorgen für interaktives Spielen und Animationen.

-App für mobile Geräte und Nintendo Switch und Switch 2 Konsolen – diese sorgen für interaktives Spielen und Animationen. Die Stop-Motion-Animationsserie It’s Me, Mario! – diese besteht aus kurzen. lustigen Clips für jedes Alter.

– diese besteht aus kurzen. lustigen Clips für jedes Alter. Kleidung für Babies und Kleinkinder, sowie Stofftiere und Rasseln – sowie weitere Soft-Goods.

Ein interaktives Hello, Mario „‑Bilderbuch, das gemeinsam mit Eltern erlebt werden kann.

„‑Bilderbuch, das gemeinsam mit Eltern erlebt werden kann. Bad‑ und Wasserspielzeug aus bekannten Figuren und Elementen aus dem Pilzkönigreich – von der Marke TOMY.

Mit der Errichtung von Nintendo Welten in Vergnügungsparks, Kinofilmen, Museen und mehr Merch denn je, welches nun auch an Babies und Kleinkinder gerichtet ist, scheint Nintendo immer mehr in die Fußstapfen zu treten, welche fast 100 Jahre der Marke Disney gehörten. Die Maus muss wohl immer mehr Platz für den berühmten Klempner machen.

Quelle: nintendo.com

