My Hero Academia: All’s Justice angekündigt

Mit My Hero Academia: All’s Justice erwartet Fans der beliebten Anime- und Manga-Reihe ein brandneues 3D-Arena-Kampfspiel, das sich voll und ganz der finalen Auseinandersetzung zwischen Helden und Schurken widmet. Publisher Bandai Namco und Entwicklerstudio Byking haben den Titel jetzt offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) angekündigt. Ein konkretes Releasedatum steht noch aus, doch die Erwartungen sind hoch, immerhin verspricht das Spiel einen einzigartigen Blick auf die finale Arc der Serie.

All’s Justice konzentriert sich auf die sogenannten „Final War“-Ereignisse, der dramatische Höhepunkt der Story rund um Izuku Midoriya (Deku), Shigaraki, All Might und viele weitere bekannte Gesichter. Im Mittelpunkt steht ein ausgefeiltes 3-gegen-3-Kampfsystem: Spieler stellen sich Teams aus bekannten Charakteren zusammen und können zwischen ihnen im laufenden Kampf nahtlos wechseln, um Angriffe zu kombinieren und Strategien umzusetzen.

Mit dem neuen „Rising“-System lassen sich die Kräfte der Figuren temporär massiv steigern, ein Feature, das besonders in den intensiven Endkämpfen für dramatische Momente sorgen dürfte. Alle Quirks wurden mit viel Liebe zum Detail umgesetzt und sollen sich so individuell und mächtig anfühlen, wie man es aus dem Anime kennt.

Alle Schüler der Klasse 1-A sind spielbar

Ein absolutes Highlight für Fans: Zum ersten Mal in einem My Hero Academia-Konsolenspiel sind alle Schüler der Klasse 1-A spielbar. Doch das ist noch nicht alles, auch viele Fanlieblinge aus der finalen Arc sowie ihre neuesten Techniken und Weiterentwicklungen werden Teil des Rosters sein. Produzent Aoba Miyazaki betont in einer offiziellen Videobotschaft, dass man besonders großen Wert darauf gelegt habe, die Emotionen und die Wucht der finalen Konfrontationen auch spielerisch erlebbar zu machen.

Der Titel entsteht parallel zur Produktion der letzten Staffel des Animes. Während das Spiel der Originalhandlung folgt, soll es auch exklusive Inhalte und Perspektiven bieten, die sich von der Anime-Inszenierung unterscheiden.

Mit My Hero Academia: All’s Justice erwartet uns kein simples Lizenzspiel, sondern ein intensives Fighting Game, das sowohl mit seinem Fanservice als auch mit einem durchdachten Gameplay-System punkten will. Ob Deku, Bakugo, Ochaco oder Shoto, alle bekommen hier ihren großen Auftritt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie sich die letzte Schlacht in interaktiver Form anfühlt, dürfte hier voll auf seine Kosten kommen.