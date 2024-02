Modern Warfare 3: Zombie-Spieler sind von Season 2 enttäuscht

Fans des Zombies-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 3 sind enttäuscht. Die Roadmap von Season 2 zeigt, dass dem Modus erst zur Mitte der Saison eine kleine Handvoll Features hinzugefügt wird. Call of Duty hat kürzlich die neuen Inhalte enthüllt, die mit dem Start von Season 2 am 7. Februar verfügbar sein werden. Warzone und der Multiplayermodus von Modern Warfare 3 erhalten zahlreiche Erweiterungen. Dazu gehören eine Warzone-Karte, drei 6v6-Multiplayerkarten und vieles mehr. Leider gibt es keine neuen Inhalte für Modern Warfare 3 Zombies.

Reddit-Nutzer Wattsonmaster667 äußerte seine Frustration in einem Beitrag mit dem Titel “Ernsthaft? Keine Zombies-Inhalte zum Start?” Zum Start von Season 2 wird es keine neuen Zombies-Inhalte geben. Viele Fans äußerten in den Kommentaren ihre ähnliche Enttäuschung über die enttäuschende Enthüllung der zukünftigen Zombies-Inhalte in Modern Warfare 3. Allerdings wird es in einem Update zur Mitte der Season eine neue Story-Mission, einen dunklen Äther-Riss, Schemata und einen Warlord geben. Call of Duty hat nicht angegeben, wann genau dieses Update erscheinen wird. Es ist wahrscheinlich etwa einen Monat entfernt. Zombies-Fans sind verständlicherweise enttäuscht von dieser Nachricht. Season 2 beinhaltet ein zuvor enthülltes Crossover-Event mit The Walking Dead. Einige Fans erhofften sich dadurch interessante neue Features für den Zombies-Modus des Spiels. Derzeit scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein.

Neue Zombies-Inhalte in Call of Duty Season 2

Während der 2. Season am 28. Februar startet Call of Duty sein Walking Dead Crossover-Event. Call of Duty hat noch nicht verraten, was das Event genau beinhalten wird. Die Spieler können jedoch XP verdienen, um exklusive Belohnungen freizuschalten. Diese werden sich vermutlich um The Walking Dead drehen. Es scheint, dass das Event ähnlich wie die meisten anderen sein wird. Die Spieler werden mit exklusiven Gegenständen belohnt, wenn sie das Spiel spielen. Es wird nicht direkt mit Zombies verbunden sein. Fans von Zombies können sich jedoch auf das Horde-Hunt-Event am 7. Februar freuen. Dort werden Spieler mit Zombies-spezifischen Gegenständen belohnt, wenn sie Zombies töten und spezielle hochwertige Zombies-Ziele erlegen.

Kürzlich wurde in Modern Warfare 3 ein neuer Kriegsherr zu den Zombies hinzugefügt, der, ähnlich wie andere Kriegsherren, im Tausch gegen hochwertige Beute ausgeschaltet werden kann. Der neue Dokkaebi-Warlord ist in Zaravan City auf dem Dach eines Wolkenkratzers zu finden. Abgesehen von dem neuen Kriegsherrn haben die Zombies-Fans in letzter Zeit jedoch nicht viele neue Inhalte erhalten. Einige Zombies-Fans hoffen, dass Treyarch Call of Duty 2024 viel besser behandeln wird, nachdem Modern Warfare 3 den beliebten Modus nur unzureichend unterstützt hat. Treyarch ist der ursprüngliche Schöpfer des langlebigen Zombies-Modus von Call of Duty, also gibt es Grund zur Hoffnung, dass das nächste Call of Duty diesem Modus mehr Aufmerksamkeit schenken wird.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist ein Ego-Shooter-Spiel, das im Jahr 2023 erschienen ist. Es ist der direkte Nachfolger von Call of Duty: Modern Warfare 2 und der dritte Teil der Modern Warfare-Reihe. In MW3 kämpft man als Mitglied der Task Force 141 gegen den russischen Terroristen Makarov, der einen globalen Krieg ausgelöst hat. MW3 bietet verschiedene Spielmodi, darunter eine Kampagne, einen Mehrspieler-Modus und einen neuen offenen Zombie-Modus. MW3 ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar.