Die Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare 3 hat eine Welle der Aufregung und Kritik ausgelöst, insbesondere in Online-Foren wie Reddit, wo Spieler ihre Gedanken und Meinungen offen teilen. Sledgehammer Games, das Entwicklungsstudio hinter dem Spiel, hat sich jedoch energisch gegen Vorwürfe verteidigt, dass MW3 (2023) nicht mehr als ein Update oder Kartenpaket für den Vorgänger ist.

In einem Statement von Aaron Halon, dem Studioleiter von Sledgehammer Games, betonte er die Hingabe des Teams an die Entwicklung eines bahnbrechenden Call of Duty-Spiels. Er hob hervor, dass das Spiel nicht nur zum Start ein vollständiges Spielerlebnis bietet, sondern dass auch weitere Inhalte für das kommende Jahr geplant sind. Halon machte deutlich, dass Modern Warfare 3 die erste echte Fortsetzung in der Franchise-Geschichte sei, und betonte stolz die neu eingeführten Funktionen wie “Carry Forward”, die die Investition der Spieler in die Modern Warfare-Reihe würdigen sollen.

Dennoch gibt es auf Plattformen wie Reddit weiterhin kritische Stimmen. Ein Nutzer namens MorganRFC spekuliert über einen möglichen Zusammenhang zwischen Modern Warfare 3 und dem Warzone-Modus. Er weist darauf hin, dass die Warzone-Karte viele Standorte von MW2 2009-Karten enthält, was darauf hindeuten könnte, dass diese bereits in der gleichen Spiele-Engine erstellt wurden. Er argumentiert, dass dies Teil eines geplanten zweijährigen Lebenszyklus für Modern Warfare 2 gewesen sein könnte. Das Gerücht hielt sich lange im Internet, dass es 2023 eigentlich kein neues Call of Duty geben sollte.

Ein anderer Reddit-Nutzer mit dem Namen Swiperrr äußert ebenfalls Skepsis und stellt die jährliche Veröffentlichungstradition von Call of Duty in Frage. Er betont, dass es keinen Sinn macht, nach fast zwei Jahrzehnten jährlicher Veröffentlichungen plötzlich zwei Spiele hintereinander in derselben Serie zu haben. Die Person behauptet, dass die Veröffentlichung von Modern Warfare 3 aufgrund von Problemen mit den Raid-Story-Missionen für Warzone und einem schrumpfenden Spielerbasis erfolgte, was von Activision in Panik ausgelöst wurde.

Besonders kritisch äußert sich Swiperrr zur Kampagne von Modern Warfare 3. Die Person behauptet, dass der Inhalt bestenfalls nur 9 Monate in der Entwicklung gewesen sei und es sich im Wesentlichen um ein Update von MW2 mit einem Kartenpaket handle. Die Geschichte wird als “zusammengebastelt und unsinnig” beschrieben.

Trotz dieser kritischen Stimmen bleibt Sledgehammer Games bei seiner Position und weist alle Vorwürfe zurück. Das Studio ist stolz auf die Vorreiterrolle, die es bei Modern Warfare 3 spielt, und freut sich darauf, die Reaktion der Community auf das gesamte Spielerlebnis zu sehen. Die Diskussionen in der Community zeigen jedoch, dass die Erwartungen hoch sind und dass die Spieler kritisch hinterfragen, ob Call of Duty: Modern Warfare 3 wirklich die Fortsetzung ist, die sie sich gewünscht haben!

Der User George_W_Kushhhh schreibt:

“Selbst wenn sie die Wahrheit sagen (was sie verdammt noch mal nicht sind), erzählen Sie mir, dass Sie so wenig Talent und Kreativität haben, dass Ihre ‘Jahre in der Entstehung befindliche Vision’ aus 12 überarbeiteten MW2-Karten besteht, einer dreistündigen Kampagne Warzone neu gestaltet und ein verdammter Zombies-Modus, der auch Warzone neu gestaltet? – Dieses Spiel ist absolut peinlich und die Tatsache, dass es sich immer noch gut verkaufen wird, ist wirklich deprimierend.”

Laut einem Bloomberg.com-Bericht wollte Sledgehammer Games angeblich nach Abschluss von Vanguard zunächst ein neues “Advanced Warfare” machen. Aber Activision teilte ihnen mit, dass sie stattdessen an einem neuen Modern Warfare für 2023 arbeiten sollten.

NEW: Bloomberg reports that Sledgehammer Games team initially pitched their next Call of Duty title to be set in the Advanced Warfare world after they finished Vanguard.

But Activision told them they were working on a new Modern Warfare for 2023, instead.… pic.twitter.com/efXPTvSn8H

