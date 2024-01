Modern Warfare 3: Entwickler erklären das Matchmaking

Die Entwickler von Call of Duty erklären, wie das Matchmaking in Modern Warfare 3 Season 1 funktioniert. Das Team hat sich verpflichtet, mehr mit der Community bezüglich des Online-Spiels zu kommunizieren. Skill-basiertes Matchmaking ist ein kontroverses Thema unter Hardcore-Spielern in der Call-of-Duty-Community. Activision hofft, der Community Klarheit und Einblick in die Funktionsweise dieses Matchmaking-Systems zu geben.

Die erste Saison von Modern Warfare 3 und Warzone begann am 6. Dezember 2023 und brachte eine Reihe neuer Multiplayer-Inhalte, Karten und Waffen mit sich. Zum Zeitpunkt des Starts von Season 1 versprach das Entwicklerteam von Call of Duty, sich mit der Community über das Matchmaking auszutauschen. Die Call-of-Duty-Community wertete dies als Zeichen dafür, dass Änderungen am Matchmaking anstehen könnten, da viele Spieler ihre Bedenken und Frustrationen über das skillbasierte Matchmaking äußerten.

Ein neuer Blogpost zu Call of Duty beleuchtet den Matchmaking-Prozess in den Multiplayer-Modi von Modern Warfare 3. Das Entwicklerteam hofft, durch das Feedback der Community weitere Verbesserungen zu erreichen. Activision erklärt, dass beim Matchmaking acht verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: Verbindung, Zeit bis zum Match, Spiellistenvielfalt, aktuelle Karten/Modi, Fähigkeiten/Leistung, Eingabegerät, Plattform und Sprachchat. Die Verbindung und die Zeit bis zum Match sind die beiden wichtigsten Faktoren im Matchmaking-Prozess. Die Verbindung und die Zeit bis zum Match sind die beiden wichtigsten Faktoren im Matchmaking-Prozess.

Activision erklärt den Call-of-Duty-Matchmaking-Prozess

Eine stabile Verbindung und kurze Wartezeiten sorgen für ein besseres Spielerlebnis. Deshalb wird das Matchmaking hauptsächlich über diese Faktoren gesteuert. Im Modern Warfare 3 Multiplayer wird so ein konstanter Fluss an Matches gewährleistet. Die Verbindungsmetrik namens “Delta Ping” ist entscheidend für die Zuordnung eines Spielers zu einem nahegelegenen Datenzentrum. Sie berücksichtigt die Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen dem Spieler und dem Datenzentrum in einem Client-Server-Prozess übertragen werden.

Währenddessen arbeitet der Netcode des Spiels daran, die Latenz zu reduzieren. Der Matchmaking-Prozess bevorzugt stabile Verbindungen und niedrige Ping-Werte. Um die Zeit bis zum Match zu verkürzen und sicherzustellen, dass die Spieler den Spielersuchprozess nicht neu starten müssen, versucht Modern Warfare 3 Spieler während aktiver Matches in leere Slots zu platzieren. Das Können ist einer der drei wichtigsten Faktoren des Modern Warfare 3 Matchmaking-Prozesses. Es entscheidet darüber, mit welchen Teamkollegen und Gegnern ein Spieler für ein Match zusammengebracht wird. Die Gesamtleistung eines Spielers, einschließlich der Anzahl der Kills und der Ergebnisse der letzten Matches, bestimmt die anderen Spieler. Diese Metrik stellt sicher, dass die Unterschiede zwischen den am besten und am schlechtesten ausgebildeten Spielern in einem Match nicht zu groß sind. Die Metrik sorgt dafür, dass die Spieler in einem Match auf einem ähnlichen Niveau spielen.

Der Faktor Skill beim Matchmaking

Activision ist sich bewusst, dass der hohe Skill-Faktor dazu führt, dass erfahrene Call-of-Duty-Spieler in Matches geraten, die sehr wettbewerbsorientiert oder anstrengend sind. Dies kann zu einer eintönigen Multiplayer-Erfahrung führen und dazu führen, dass weniger erfahrene Spieler aus Frustration aufgeben. Dies hat wiederum negative Auswirkungen auf das Spielerlebnis der aktiven Spieler. Die negativen Auswirkungen des skillbasierten Matchmakings waren bereits bei der Veröffentlichung von Modern Warfare 3 im November 2023 spürbar. Viele Spieler äußerten ihre Frustration darüber. Activision testet weiterhin neue Methoden, um die Bedenken der Community zu entkräften.

Das Call-of-Duty-Technologieteam plant, zu einem späteren Zeitpunkt ein umfassendes Dokument zu veröffentlichen, das den Matchmaking-Prozess und den Ping detailliert beschreibt. Activision wird in Kürze den Matchmaking-Prozess für die Ranked Play-Modi von Call of Duty: Warzone und Modern Warfare 3 erklären. Zukünftige Beiträge sollen ein vollständiges Bild der aktuellen Matchmaking-Systeme für die beiden aktuellen Call-of-Duty-Titel zeichnen.