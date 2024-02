Modern Warfare 3: Neue Map mit Breaking-Bad-Easter-Egg

Der Trailer zu den neuen Multiplayer-Karten enthält eine humorvolle Anspielung auf die beliebte Fernsehserie Breaking Bad. Am 7. Februar werden drei neue 6v6-Karten für Call of Duty: Modern Warfare 3 zusammen mit dem Season-2-Update veröffentlicht.

Das Season-2-Update führt auch andere Multiplayer-Features ein, wie neue Spielmodi in Team Gun Game, Hordepoint LTM und Snipers Only. In Season 2 wird der Multiplayer um zwei weitere Spielmodi erweitert: Bounty und Juggermosh LTM. Außerdem gibt es zwei neue Kartenvarianten für Terminal und Skidrow. Des Weiteren wird eine neue Karte für den einzigartigen Kriegsmodus von Modern Warfare 3 hinzugefügt, der seit der Veröffentlichung des Spiels auf nur ein Level beschränkt war. Ein aufmerksamer Fan hat in einem kürzlich erschienenen Trailer ein interessantes Detail zu den neuen 6v6-Karten des Spiels entdeckt.

Der Reddit-Nutzer sw3ar hat einen Screenshot des entsprechenden Modern-Warfare-3-Trailers gepostet. In diesem Trailer wurden die neuen 6v6-Karten vorgestellt. Der Screenshot zeigt eine Pizza, die auf dem Dach eines Hauses in der Karte Stash House liegt. Diese Szene scheint eine Anspielung auf die beliebte Breaking-Bad-Szene zu sein, in der Walt nach einem Streit mit seiner Frau Skyler wütend eine Pizza auf das Dach seines Hauses wirft. Die ikonische Szene, die durch einen Streit im Zusammenhang mit Drogen ausgelöst wurde, ist eine passende Referenz für eine Karte namens Stash House. Der Name der Karte scheint auf Drogen zu verweisen. Stash House ist eine kleinere Karte, die in und um ein luxuriöses Haus spielt, das mit losen Dollarscheinen überfüllt ist. Sie wird am 7. Februar zusammen mit zwei anderen 6v6-Karten, Departures und Vista, veröffentlicht.

Welche Karten werden dem Modern Warfare 3 Multiplayer mit dem Start von Season 2 hinzugefügt?

Stash House (6v6)

Vista (6v6)

Departures (6v6)

Operation Tin Man (War)

Departures ist eine mittelgroße Karte, die auf einem großen Flughafen spielt, wo die Spieler verschiedene Bereiche und Sichtlinien nutzen können, um ihre Gegner auszuschalten. Vista ist eine mittelgroße Karte, die in einem brasilianischen Ferienort spielt, wo die Spieler sich durch Souvenirläden, Restaurants und mehr kämpfen. Nach dem problematischen Season-1-Reloaded-Update von Call of Duty hoffen viele Fans wahrscheinlich, dass der nächste große Patch des Spiels viel reibungsloser ablaufen wird.

Season 2 wird auch ein Crossover-Event mit The Walking Dead beinhalten, das am 28. Februar startet und es den Spielern ermöglicht, Gegenstände im Stil von The Walking Dead freizuschalten und Erfahrungspunkte zu sammeln. Obwohl das Zombie-Thema von Season 2 vermuten lässt, dass der Zombie-Modus von Modern Warfare 3 einige wichtige neue Features erhalten wird, scheint dies nicht der Fall zu sein.

Worum geht es in Breaking Bad?