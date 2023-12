Modern Warfare 3: Betrug übernimmt die Weihnachtszeit – Spieler besorgt

In Call of Duty: Modern Warfare 3 eskaliert der Betrug während der festlichen Jahreszeit. Seit Mitte November 2023 wurden über 23.000 Konten gesperrt, aber die Community ist unzufrieden mit den Anti-Cheat-Maßnahmen. Hacker beeinträchtigen den Multiplayer-Modus und Ranglistenspiele.

Die aktuelle “CODMAS”-Saison sollte mit Feiertags-Themen und neuen Modi für Freude sorgen, aber Betrug trübt die Stimmung. Spieler kritisieren die Situation. Trotz Sperrungen bleibt die Anzahl der Betrugsfälle hoch. Die Meldesysteme bestrafen unschuldige Spieler.

Trotz 23.000 gesperrter Konten ist das nur ein Bruchteil der Spielerbasis von Modern Warfare 3. Die Community erwartet stärkere Maßnahmen von Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games. Maschinelles Lernen könnte helfen, Betrüger schneller zu identifizieren und das Spiel zu säubern.

Massiver Betrug zur Weihnachtszeit: Wie reagieren Modern Warfare 3-Spieler?

Auf Reddit.com gibt es durchaus interessante Beiträge, die sich die Entwickler zu Herzen nehmen sollten. Der Vorschlag von “irish_guy” hat bereits 420 Up-Votes erhalten: “Für Ranglisten sollten sie darüber nachdenken, den Zugriff erst nach Erreichen von Level 100+ zu ermöglichen, um zu verhindern, dass neue Konten nach einer Sperre gehackt werden.”

Jemand namens “yMONSTERMUCHy” bringt künstliche Intelligenz ins Spiel: “Es kann Betrüger viel schneller erkennen und sperren, als es Menschen jemals könnten. Nur wenn es von Anfang an richtig programmiert und aktualisiert wird, wenn die Hacker auch ihre Cheats aktualisieren.”

Andere Spieler schlagen eher in die Kerbe, dass Betrug in Modern Warfare 3 nichts Neues ist und schon in vorherigen Spielen alltäglich war: “Es gab Leute, die letztes Jahr in der Rangliste offensichtlich betrogen haben und nie gesperrt wurden. Ich frage mich also, wie der Anti-Cheat eigentlich funktioniert”, so “Binkurrr”.

Die Zukunft des Spiels hängt von den Entwicklern ab. Eine effektive Bekämpfung des Betrugs könnte das Vertrauen der Spieler stärken und die Wahrnehmung des kommenden Call of Duty 2024 beeinflussen. Die Community hofft auf schnelles und wirksames Handeln, um den Spielspaß von Modern Warfare 3 zurückzubringen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 ist für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PS4 verfügbar.