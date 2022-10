Modern Warfare 2 – Zwei beliebte Maps anscheinend am Start

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Ein Datamine-Leak von Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) hat anscheinend zwei beliebte Fan-Multiplayer-Maps verraten. Der kommende Franchise-Ableger der beliebten Shooter-Serie ist eine Fortsetzung von Modern Warfare aus dem Jahr 2019.

Nicht alle Informationen bekommen wir von Call of Duty-Entwicklern zuerst, sondern kommen durch Leaks zuerst zu uns. Manchmal suchen auch findige Dataminer im Quellcode von Betas oder neuen Versionen nach Hinweisen auf zukünftige Ereignisse.

Ein neuer Leak von CODSploitzImgz (via Twitter) deutet darauf hin, dass die beliebten Call of Duty Multiplayer-Maps “Favela” und “Shoothouse” in Modern Warfare 2 (2022) zurückkehren. Derzeit ist nicht bekannt, ob die beiden Fanlieblinge gleich zum Release am 28. Oktober 2022 erscheinen oder später nachreicht werden.

Favela wurde im ursprünglichen Modern Warfare (2009) eingeführt und hatte das Comeback in Call of Duty: Ghosts (2013). Shoothouse, eine kleinere Map aus dem ersten Modern Warfare 2, soll ebenfalls neu aufgelegt werden.

another dump from mwii, wzii, & dmzhttps://t.co/RtEklDmi44 — CODSploitzImgz (@cod_sploitzimgz) September 30, 2022

Kontroverser Start für Call of Duty: Modern Warfare 2

Der Release des kommenden Shooters von Infinity Ward steht unter keinem guten Stern. Die Beta verlief alles andere als “erfrischend”, nachdem Änderungen in der Minikarte und vor allem Hacker den Spielspaß trübten. Cross-Play wurde ebenfalls versprochen, aber dies stieß ebenfalls unter Konsolenfans sauer auf, nachdem PC-Spielern mit Maus und Tastatur bei Shootern ein Vorteil vorgeworfen wird.

Infinity Ward hat versprochen sich den Problemen der Fans anzunehmen. Es wird wahrscheinlich mehrere Updates benötigen und zum Release nicht das Call of Duty werden, dass sich Fans wohl erhofft haben. Allerdings möchte ich den diesjährigen Ableger aus dem Franchise nicht gleich abstempeln und darauf warten wie sich der Titel zum Start am 28. Oktober 2022 präsentiert.

Call of Duty: Modern Warfare 2 befindet sich für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC in Entwicklung. Wie Xbox bereits bekräftigte werden auch zukünftige Call of Duty-Spiele weiterhin für PlayStation erscheinen. Nur der SIE-Chef, Jim Ryan, findet den Deal für das beliebte Shooter-Franchise “unzureichend”.

