Modern Warfare 2: Update für Season 2 verzögert sich (Gerücht)

CoD: Modern Warfare 2 Fakten

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2.0 befinden sich aktuell in Season 1 Reloaded, die offiziell im Dezember 2022 gestartet wurde. Dieser Status wird wohl länger bleiben, wenn sich Season 2 von Modern Warfare 2 / Warzone 2.0 tatsächlich verschiebt.

Was passierte in Season 1 Reloaded? Modern Warfare 2 bekam neben anderen Änderungen auch die beliebte Shipment-Map sowie den ersten Raid. Abgesehen von dem Inhaltsupdate gab es noch massive Updates, die Gigabyte-weise Patches zur Fehlerbehebung hervorbrachten. Die Entwickler waren zur Verbesserung der Gesamtbalance sehr bemüht.

Wann startet die zweite Season von Modern Warfare 2.0 bzw. Warzone 2.0? Laut einer Data Mining-Information von CharlieIntel auf Twitter wird die zweite Season nicht am 1. Februar 2023 starten. Der neue Termin wäre der 15. Februar 2023. Bisher hat Activision keine offiziellen Ankündigungen gemacht, daher ist diese Nachricht mit Vorsicht zu genießen, auch wenn Dataminer oft sehr richtig lagen in der Vergangenheit.

Bis Activision die Startpläne für Season 2 offenlegt wird es wohl noch ein paar Tage dauern, daher nehmen wir die Informationen von CharlieIntel sehr gerne an.

New data mining information suggests Season 02 of MWII and Warzone 2 begins February 15th, not February 1st. Seems like the new Season may be delayed. No official announcement yet from Activision.

— CharlieIntel (@charlieINTEL) January 17, 2023