Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) für den Xbox Game Pass?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nachdem Black Ops 7 in den kommenden Tagen erscheint soll es ein weiteres Call of Duty-Spiel für Xbox Game Pass-Besitzer geben: Modern Warfare 2 (aus dem Jahr 2009). Ein User auf Reddit meldete eine Werbegrafik für den XGP Premium auf seiner Konsole. Offiziell ist der Shooter noch nicht für das Abo-Modell angekündigt. Laut einer Alterseinstufung ist es jedoch schon länger geplant. Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme.

