Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) für den Xbox Game Pass?

Artikel von Markus +

Nachdem Black Ops 7 in den kommenden Tagen erscheint soll es ein weiteres Call of Duty-Spiel für Xbox Game Pass-Besitzer geben: Modern Warfare 2 (aus dem Jahr 2009). Ein User auf Reddit meldete eine Werbegrafik für den XGP Premium auf seiner Konsole. Offiziell ist der Shooter noch nicht für das Abo-Modell angekündigt. Laut einer Alterseinstufung ist es jedoch schon länger geplant. Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 wird von Infinity Ward entwickelt und erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.

Publisher: ActivisionSysteme: PlayStation, XboxReleasedatum: 28. Oktober 2022

