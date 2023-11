Mobile-3D-Otome-Spiel Love and Deepspace erscheint 2024

Das Shining Nikki-Studio Papergames wird das semi-realistische 3D-Otome-Spiel Love and Deepspace im Jahr 2024 weltweit für iOS über den App Store und für Android über den Google Play veröffentlichen, kündigte der Entwickler an. Eine Vorregistrierung ist ab sofort möglich.

Love and Deepspace ist der neueste Teil der beliebten Mr. Love-Reihe und entführt die Spieler in eine Sci-Fi-Welt, in der die Liebe keine Grenzen kennt. Love and Deepspace ist vollgepackt mit fesselnden Zwischensequenzen und sorgfältig ausgearbeiteten Handlungssträngen und versetzt den Spieler mit einer Reihe von anpassbaren Features mitten ins Geschehen. Das Spiel bietet Dutzende von Details für das Aussehen und Hunderte von Make-up-Möglichkeiten in der Personalisierung. Die Spieler können sogar eine digitale Kopie von sich selbst erstellen, indem sie ein Selfie hochladen und die von Papergames entwickelte Technologie bei der Arbeit beobachten.

Liebe kann ein Kampf sein und die Spieler werden auf ein spannendes Abenteuer mitgenommen, um die Menschheit als Deepspace Hunter an der Seite ihrer Liebsten gegen die aufkommende Bedrohung durch die “Wanderers” in Echtzeitkämpfen zu retten, indem sie ihre mächtigen “Evol”-Fähigkeiten einsetzen, die die Entfesselung von Finishing Moves, Combo-Attacken und gezeitenverändernden Upgrades ermöglichen.

Wenn du nicht gegen die “Wanderer” kämpfst, kannst du dich mit deinem bevorzugten Partner entspannen und einen oder alle der drei männlichen Hauptdarsteller des Spiels kennenlernen: Xavier, Rafayel und Zayne. Xavier ist ein geheimnisvoller Deepspace-Jäger. Rafayel ist ein leidenschaftlicher Künstler und Zayne ist ein höchst erfolgreicher Herzchirurg. Ob bei einem Date in der Linkon City Arcade oder bei einem gemeinsamen Selfie, um den Moment festzuhalten – Echtzeit-3D-Rendering sorgt für lebensechte Interaktionen und unvergessliche Erinnerungen.