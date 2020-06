Mixer-Schließung: Shroud & Ninja verdienen zusammen 40 Millionen US-Dollar, in wenigen Tagen

Nach der plötzlichen Schließung von Mixer verdienten die bekannten Streamer Ninja und Shroud zusammen 40 Millionen US-Dollar, weil die Microsoft-eigene Streaming-Plattform ihre Verträge aufgekauft hatte. In einem schockierenden Schritt hat Microsoft den Stecker seiner langjährigen Mixer-Plattform gezogen und bemüht sich derzeit, ihre Streamer auf Facebook Gaming zu übertragen. Der Wechsel zu Facebook ist ein kalter Trost für Streamer, die nicht mit der plötzlichen Schließung von Mixer gerechnet haben, und viele sind sich der Zukunft von Facebook Gaming im Vergleich Twitch und YouTube nicht sicher.

Zwei der größten Streamer auf Mixer, Shroud und Ninja, waren in den Anfängen hochkarätige Akquisitionen für die Plattform. Ihre exklusiven Verträge mit Mixer haben gute Arbeit geleistet, um die Aufmerksamkeit auf die junge Streaming-Plattform zu lenken, obwohl es eindeutig nicht ausreichte, Mixer auf das Niveau seiner Konkurrenz zu heben. Jetzt wird Mixer heruntergefahren und weder Ninja noch Shroud sind an einem Exklusivvertrag mit Facebook Gaming interessiert.

Ninja und Shroud haben beschlossen, ihren Vertrag mit Mixer nicht fortzusetzen und eine Chance bei Facebook Gaming zu nutzen , wodurch Microsoft gezwungen wurde, ihre Verträge aufzukaufen. Infolgedessen erhielt Shroud 10 Millionen US-Dollar. Ninja bekam die unglaubliche Summe von 30 Millionen US-Dollar, nur um von seinem Mixer-Vertrag befreit zu werden. Diese Informationen wurden von Esport-Insider Rob Breslau, besser bekannt als Slasher auf Twitter, gemeldet .

Sources: Facebook offered an insane offer at almost double for the original Mixer contracts of Ninja and Shroud but Loaded/Ninja/Shroud said no and forced Mixer to buy them out. Ninja made ~$30M from Mixer, and Shroud made ~$10M

Ninja and Shroud are now free agents

— Rod "4475 SR & Immortal peak" Breslau (@Slasher) June 22, 2020