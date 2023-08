Minecraft: Spieler baut 1.5 Jahre an der Milchstraße

Das ist Einsatz...

Ein Minecraft Spieler hat 1.5 Jahre Arbeitszeit in seiner Survival-Welt gesteckt und die Milchstraße nachgebaut. Ab und zu erschaffen einige Minecraft-Spieler enorme Kreationen, die ausschließlich aus Texture Packs bestehen.

Sie investieren eine erstaunliche Menge Arbeit und achten auf Details, um blockigere Versionen berühmter Gebäude und anderer Dinge zu erschaffen. Und wieder ein Mal zeigt ein Spieler hier, wie kreativ die Minecraft Community ist und wie viel Zeit sie bereit sind in ihre Projekte zu stecken.

Minecraft gibt den Spielern eine beispiellose Freiheit, alles von Grund auf zu bauen, wobei die im Spiel vorhandenen Werkzeuge das Abbauen großer Flächen in der blockigen Welt des Spiels erleichtern. In den letzten zehn Jahren haben die Spieler diese Bautechniken genutzt, um weltberühmte Wahrzeichen wie die Pyramiden, das Louvre Museum und das World Trade Center zu errichten.

Ein Fan hat sogar die Erde in Minecraft nachgebildet und die Community mit der Größe jedes Kontinents in Staunen versetzt. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Minecraft weit mehr als nur ein Sandbox-Spiel ist und den Spielern die Möglichkeit bietet, ihre Kreativität zu entfalten.

Die Milchstraße in Minecraft hat 1,5 Jahre Bauzeit hinter sich

In einem Beitrag, der auf der Minecraft-Unterseite auf Reddit veröffentlicht wurde, zeigte der User Papaya314 eine elegante Spiralkonstruktion, die sie basierend auf der Milchstraßengalaxie geschaffen hatten. Das Gestalten der Galaxie dauerte eine lange Zeit, da der Spieler kein TNT verwendete, um große Flächen freizuräumen. Was die Pixelkunst betrifft, die die Struktur bedeckte, wurde ein Bild der Milchstraße mithilfe eines Minecraft Drittanbieter-Plugins in Blöcke umgewandelt und skaliert.

Anschließend fügte der Spieler das Bild in den Survival Modus von Minecraft ein und änderte seine Form von quadratisch zu rund, um den Eindruck einer riesigen kosmischen Insel zu erzeugen. Zweifellos ist diese Spiralgalaxie ein Beleg für das kreative Potenzial der Community.

Auf die Frage, wie lange das Abbauen von Rohstoffen gedauert habe, erklärte der ursprüngliche Poster, dass die gesamte Struktur der Milchstraße 1,5 Jahre in Minecraft in Anspruch genommen hat. Mehr als 10.000 Minecraft-Fans haben den Reddit-Beitrag mit “Upvotes” bewertet, wobei einige behaupteten, dass dies ein perfekter Desktop-Hintergrund wäre. Einige sagten sogar scherzhaft, sie würden tatsächlich für das Bauplan der Galaxie bezahlen. Es ist schwer zu sagen, ob Papaya314 in Zukunft eine weitere enorme Struktur errichten wird.

Der Kreativmodus in Minecraft ermöglicht es den Spielern, unendliche Ressourcen zu erhalten und in der Luft zu schweben. Hier können sie ihre Ideen verwirklichen, ohne sich um Monster sorgen zu müssen. Diejenigen, die sich einer echten Herausforderung stellen wollen, können in den Survival Modus von Minecraft wechseln, in dem sie nach Ressourcen suchen und sich vor nahenden Bedrohungen schützen müssen. Wie im Kreativmodus können die Spieler auch erstaunliche Strukturen wie riesige Pyramiden und Statuen in ihrer Survival Welt bauen.

Minecraft ist auf Mobilgeräten, PCs, PS4, Switch, Xbox One und älteren Plattformen verfügbar.