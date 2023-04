Minecraft Legends: Das sind die PC-System-Anforderungen

Ohne große Umwege gibt's hier die Mindestanforderungen und die empfohlenen Anforderungen, die Minecraft Legends an eueren PC hat.

Minecraft Legends - (C) Microsoft

Minecraft Fakten

Entwickler: Mojang Publisher: Microsoft Genre: Casual Release: 17/05/2009 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Minecraft

Als Minecraft vor mittlerweile über 12 Jahren erschienen ist, haben wohl die Wenigsten damit gerechnet, dass sich aus dem quadratischen Sandbox Game jemals so ein großes Franchise entwickeln würde. Nachdem 2020 zuletzt der Dungeon Crawler Minecraft Dungeons erschienen ist, gesellt sich jetzt ein neuer Titel ins Franchise. Diesmal handelt es sich um das Action-Strategiespiel namens Minecraft Legends. In dem Third Person Game müsst ihr die Oberwelt von Minecraft gegen eine Invasion der Piglins aus dem Nether verteidigen.

Das Spiel wird am Xbox Game Pass erscheinen, und zu dem auch kooperativen und kompetitiven Multiplayer anbieten. Gut vorstellbar, dass es da sicher so einige gibt die sich den Titel zulegen werden. Bevor ihr euch das Spiel allerdings kauft, ist es immer eine gute Idee sich die System-Anforderungen des Spiels anzusehen. Wäre doch blöd, wenn es dann nicht flüssig laufen würde.

WERBUNG

Ohne große Umwege gibt’s jetzt also die Mindestanforderungen und die empfohlenen Anforderungen, die Minecraft Legends an eueren PC hat.

Die Mindestanforderungen für Minecraft Legends

Das sind die minimum Voraussetzungen die euer PC erfüllen muss, um Minecraft Legends auf niedriger Auflösung spielen zu können.

64-bit Prozessor und Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 (Upgedated nach 10. Mai 2020 ) oder Windows 11

Prozessor: Core i5 2.8GHz oder gleichwertig

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, Intel HD 520 oder gleichwertiger DX12 GPU

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 24 GB

Sind dieser Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr Minecraft Legends zumindest spielen. Hohe Grafik oder hohe Framerate sind allerdings eher unwahrscheinlich. Sollte das euch allerdings zu wenig sein, gibt’s hier auch die empfohlenen PC Anforderungen. Mit denen könnt ihr Minecraft Legends dann so spielen, wie es von den Entwicklern vorgesehen war.

Empfohlene PC Anforderungen für Minecraft Legends

64-bit Prozessor und Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 10 (Upgedated nach 10. Mai 2020 ) oder Windows 11

Prozessor: Core i5 3.4GHz oder gleichwertig

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD FX-4100

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 24 GB

Für Multiplayer: Stabile Internetverbindung

Die Anforderungen sind von der offiziellen Steam-Shopseite von Minecraft Legends.

Wenn man Minecraft Legends jetzt mit anderen Releases des Jahres vergleicht sind die Anforderungen definitiv eher auf der niedrigen Seite. Wenn man sich beispielsweise die Anforderungen von Resident Evil 4, Hogwarts Legacy oder Star Wars Jedi: Survivor anschaut, ist das schon ganz was anderes. Das liegt daran, dass das Spiel am Ende des Tages immer noch in der Welt von Minecraft spielt. Die ist ja bekanntlich doch sehr verpixelt.

Ob man seine Skins und Shader aus Minecraft auch im neuen Titel verwenden kann ist bis jetzt allerdings noch nicht bekannt.

Minecraft Legends ist auf Windows PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch verfügbar.