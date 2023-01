Star Wars Jedi: Survivor – PC-Anforderungen und Speicherplatz bekannt

Bei den empfohlenen PC-System-Anforderungen benötigt Star Wars Jedi: Survivor eine RTX 2070 oder eine RX 6700 und 130 GB Speicherplatz.

In etwas mehr als zwei Monaten erscheint Star Wars Jedi: Survivor, die Fortsetzung von Star Wars Jedi: Fallen Order, dass nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Das bedeutet für PC-Spieler wiederum, dass der Titel anspruchsvoller sein wird, als der Vorgänger. Die enthüllten PC-System-Anforderungen von Star Wars Jedi: Survivor sind jedoch nicht all zu übertrieben.

Um fair zu bleiben, sind die Anforderungen des Action-Adventure-Spiels von Respawn Entertainment durchaus okay.

Star Wars Jedi: Survivor – das muss euer PC können

Empfohlen wird in Sachen CPU ein Intel Core i5 11600K oder Ryzen 5 5600X, auf der Grafikkarten-Seite ist man mit einer RTX 2070 bzw. RX6700XT bestens bedient. 16 GB Arbeitsspeicher sind jetzt auch nicht unbedingt unerfüllbar. Hingegen der Speicherplatz für den Titel schlägt sich mit 120 GB ordentlich zu Buche.

Die offiziellen PC-System-Anforderungen stammen übrigens von Steam:

Mindestanforderungen von Star Wars Jedi: Survivor

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Prozessor : 4 Core / 8 Threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400

: 4 Core / 8 Threads | Intel Core i7-7700 | Ryzen 5 1400 Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Grafikkarte : 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580

: 8GB VRAM | GTX 1070 | Radeon RX 580 DirectX : Version 12

: Version 12 Netzwerk : Breitband-Internetverbindung

: Breitband-Internetverbindung Speicherplatz : 130 GB verfügbarer Speicherplatz

: 130 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: Internet erforderlich für nicht-optionales Patchen, kein Online-Spiel.

Empfohlene PC-System-Anforderungen von Star Wars Jedi: Survivor

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Prozessor : 4 Core / 8 Threads | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X

: 4 Core / 8 Threads | Intel Core i5 11600K | Ryzen 5 5600X Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafikkarte : 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT

: 8GB VRAM | RTX2070 | RX 6700 XT DirectX : Version 12

: Version 12 Netzwerk : Breitband-Internetverbindung

: Breitband-Internetverbindung Speicherplatz : 130 GB verfügbarer Speicherplatz

: 130 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: Internet erforderlich für nicht-optionales Patchen, kein Online-Spiel.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC (u.a. auf Steam).