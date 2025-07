Minecraft: Kostenlose Superman-Skins jetzt verfügbar – inklusive Lois Lane & Green Lantern

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Superhelden feiern ihr Comeback, nicht nur im Kino, sondern jetzt auch in Minecraft. Passend zum Start des neuen Superman-Films von James Gunn hat Mojang ein offizielles Skin-Paket veröffentlicht. Das Beste dabei: Es ist völlig kostenlos.

Damit erweitert sich Minecrafts ohnehin schon riesige Liste an Crossovern um einen weiteren Popkultur-Giganten. Diesmal dürfen Fans in die Rolle von Superman selbst schlüpfen oder seine engsten Verbündeten spielen.

Minecraft: Diese Superhelden sind im kostenlosen Superman-Skinpaket enthalten

Das neue Skin-Paket enthält insgesamt fünf Charaktere aus dem frisch gestarteten DC-Universum:

Superman (David Corenswet)

(David Corenswet) Lois Lane

Green Lantern (Guy Gardner)

(Guy Gardner) Hawkgirl

Mr. Terrific

Fans hatten zwar gehofft, auch Lex Luthor in der Blockwelt zu sehen, doch der ikonische Schurke ist bislang nicht enthalten. Sehr zum Leidwesen mancher DC-Fans, die sich schon auf einen glatzköpfigen Minecraft-Skin gefreut hatten.

Großer Superman-DLC für Minecraft geplant

Die Skins sind nur der Anfang: Mojang plant auch einen umfangreichen Superman-DLC für Minecraft. Ein Release-Datum wurde noch nicht genannt, doch die Erweiterung soll das DC-Universum weiter in den Fokus rücken, wahrscheinlich mit Missionen, Story-Elementen und weiteren Inhalten.

Der neue Superman-Film läuft diese Woche in den Kinos an. Viele sprechen von einem gelungenen Neuanfang für das DC-Universum. In ersten Wertungen wird Superman sogar als bester Superman-Film seit „Superman II“ (1980) gefeiert. Allerdings gibt es auch negative Stimmen, die davon sprechen das sich der neue Film zu sehr mit einer sinnlosen und überladenen Hintergrundgeschichte beschäftigt.

Vor wenigen Wochen veränderte ein Minecraft-Update die Leinen-Mechanik. Außerdem äußerte sich der Regisseur des Fils über die virale „Chicken Jockey“-Reaktion.