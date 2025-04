Minecraft-Update verändert Leinen-Mechanik – Das ist neu am Leash-System

Minecraft hat eine neue Snapshot-Version veröffentlicht, die Spielern ermöglicht, geplante Änderungen an Leinen zu testen. Leinen sind ein praktisches Werkzeug, um Tiere und bestimmte Kreaturen zu transportieren, indem man sie an einen gewünschten Ort zieht und dort an einem Zaun oder in einem Gehege befestigt. Normalerweise können Spieler eine Leine entweder selbst herstellen – mit Strings und einem Slimeball – oder sie von Wandering Traders erhalten.

Trennt man den Händler von seinen Lamas, lässt er bis zu zwei Leinen fallen, die Spieler einsammeln können. Die neueste Snapshot-Version bringt einige spannende Verbesserungen mit sich. Spieler, die Snapshots in Minecraft: Java Edition aktiviert haben, können nun testen, wie sich die Leine verändert hat. Zu den Neuerungen gehört die Möglichkeit, mehrere Kreaturen gleichzeitig an eine Leine zu binden und sie sogar an Boote zu befestigen.

Unleash your imagination with leads!

Leash multiple mobs together or attach them to entities like boats – so your happy ghast can soar through the skies with a chest boat attached! Available now in Java snapshot, coming soon to Bedrock beta and preview! https://t.co/EUNnhl23E7 pic.twitter.com/SAfW1aBNPa

— Minecraft (@Minecraft) April 15, 2025