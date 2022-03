Microsoft macht Xbox Game Pass in Indien “günstiger” – 30% Preisnachlass

Auf einer Fläche von 3.287.000 km² leben in Indien 1,38 Milliarden Menschen. Zwei Drittel der Menschen leben dort in Armut und müssen mit weniger als 150 Rupien (ca. 1,80 Euro) am Tag auskommen. Trotzdem ist Indien ein riesiger Markt für Videospiele, dass geht auch bei Microsoft nicht verloren. Nachdem man den Game Pass bis zu acht Monate lang kostenlos angeboten hat, führt das Unternehmen aus Redmond (USA) nun weitere Preisänderungen in Indien für den Game Pass durch.

Microsoft möchte seine “kostenlosen” Game Pass-User aus Indien halten! So wird es einige Rabatte ab 1. April 2022 in Indien geben. Auch Xbox Live Gold wird eine Preissenkung erfahren und kostet dann nur noch ₹349 (4,16 Euro) monatlich oder ₹1.999 (23,82 Euro) jährlich. Der UVP in Deutschland/Österreich liegt bei 59,99 Euro jährlich. Derzeit gibt es einen 5 Euro-Preisnachlass bei Amazon.de für den Download Code.

Xbox/PC Game Pass in Indien: Das kostet ein Abo

Der PC-Game Pass kostet für einen Monat normalerweise ₹489, nun nur noch ₹349. Ein Jahresabo bekommt man nun für ₹4199 (vorher ₹5858). Rund 50 Euro kostet der PC Game Pass in Indien, bei uns zahlt man im ersten Monat 1 Euro, danach 9,99 Euro pro Monat. Die Ultimate-Variante kostet 13 Euro monatlich und bietet EA Play.

Den Xbox Game Pass Ultimate bekommt man für 3 Monate um ₹1.499 (17,86 Euro), 6 Monate um ₹2.999 (35,73 Euro), 12 Monate um ₹5.999 (71,48 Euro) oder 24 Monate um ₹11.999 (142,96 Euro).

Wer sich jetzt aufregt, über den “günstigen Preis”: Das Durchschnittseinkommen in Indien liegt zwischen 300.000 und 600.000 Rupien im Jahr, also zwischen 3.900 und 7.800 Euro im Jahr. Natürlich kommt es auf die Ausbildung an. Wer etwas über 600 Euro im Monat in Indien verdient, kann laut Internationalen Währungsfonds schon ein “sehr ordentliches Leben” leisten. Dazu zählt sicherlich auch ein Xbox/PC Game Pass.

Auch US-Nutzer des Xbox Game Pass erhalten ein cooles Goodie, nachdem am 24. März 2022 die Halo TV-Serie startet.