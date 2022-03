Xbox Game Pass: US-Nutzer bekommen einen tollen Bonus

Der Xbox Game Pass ist ein unschlagbares Angebot. Hunderte von Spielen, die abrufbereit auf euch warten und jeden Monat aktualisiert wären. Dazu noch die aktuellsten Veröffentlichungen hauseigener Studios, die ab dem Releasetag zur Verfügung stehen. Vor kurzem hat Microsoft Bethesda gekauft. Dadurch sind sogar heißerwartete RPGs wie das bald erscheinende Starfield am ersten Tag verfügbar. Auch wenn sich die Entwickler dafür entschuldigen.

Und für Nutzer in Amerika wird der Aboservice nur noch süßer. Denn am 24. März (hierzulande am 25.3.) startet die langerwartete live-action Halo-Serie. Nutzer des Service in Amerika bekommen zu diesem Anlass am 23. März ohne Nebenkosten eine dreißigtägige Gratisperiode des Streamingservice Paramount+ geschenkt. Perfekt also, um die Serie der langwährenden Microsoft-Marke zu genießen.

Denn in Amerika läuft Halo exklusiv auf dieser Plattform. Und hier kommt der Hacken für europäische Besitzer des Xbox Game Pass. Denn ob es auch hierzulande so ein Angebot geben wird, ist zum jetztigen Zeitpunkt leider nicht bekannt. Das würde sich schon daher als schwierig erweisen, da es Paramount+ im deutschsprachigen Raum im Partnerschaft mit Sky auftritt. Doch unmöglich ist es nicht.

Xbox Game Pass: Vorteil auch in Europa?

Während der Bonus vorerst nur für Kunde in Amerika gilt, ist es nicht auszuschließen, dass Nutzer in Europa ähnliche Vorteile erwarten können. Während Halo hierzulande ab dem 25.März auf Sky X abrufbar ist, gab es in der Vergangenheit in Europa schon ähnliche Aktionen. So konnten Nutzer des Xbox Game Pass zum Start der zweiten Staffel von Mandalorian eine Zeit lang Disney+ gratis testen.

Da es sich dabei um nahezu die selbe Aktion handelt, kann man also zuversichtlich bleiben. Bis zum Release der langerwarteten Serie, können sich Fans der Reihe indes mit den Spielen vergnügen. Denn auf dem Xbox Game Pass sind nahezu alle Titel der Reihe (darunter auch der neuste Halo: Infinite) ohne zusätzliche Kosten abrufbar. Darüber hinaus können sich Abonnenten im März natürlich noch auf zahlreiche weitere Spiele freuen.