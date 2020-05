Metroid Prime Trilogy (Nintendo Switch): Möglicher Release-Termin geleakt

The Witcher 3: Wild Hunt wurde fünf Jahre alt und das Franchise hat erst vor Kurzem noch mehr an Popularität gewonnen. Netflix hat das Franchise an eine Live-Action-Show angepasst, die in die zweite Staffel geht, und es wurde sogar ein Spin-off-Spiel veröffentlicht, das auf einem Kartenspiel von The Witcher basiert. Einer der vielen Gründe, warum…