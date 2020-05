Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Neues Video verschafft Überblick

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Es dauert nicht mehr lange, bis wir die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles für die Nintendo Switch in den Händen halten dürfen. Bis dahin können wir uns einen Überblick mit folgenden Video verschaffen.

Was erwartet euch in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition? Das klärt das brandaktuelle Video vom Entwickler selbst auf. In diesem befasst man sich mit den Charakteren und Kämpfen der Spielwelt, dem neuen Epilog-Kapitel und vielen weiteren Aspekten.

Somit erhalten wir einen klaren Eindruck dessen, was uns in der überarbeiteten Version des Spiels erwartet. Bis dahin werden wir noch einige Karotten in Animal Crossing: New Horizons anbauen. Das Spiel schlägt derzeit alle Rekorde und hat die Konsole, die Nintendo Switch, zum beliebten Objekt der Begierde am Markt gemacht. Den Rest hat das Covid-19-Virus erledigt. Derzeit gibt es keine Switch-Konsolen zu kaufen, nur Lite-Versionen.

Ab dem 29. Mai ist das Rollenspiel von Nintendofür die Switch erhältlich. Ursprünglich erschien es 2010 für die Wii in Japan. Die PAL-Version erschien 2011, die US-Version gar erst 2012.