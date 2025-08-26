Metroid Prime 4: Hinweise deuten auf baldige Veröffentlichung hin

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wartest du auch schon ewig auf Metroid Prime 4? Seit der großen Ankündigung 2017 blieb es um den Sci-Fi-Shooter von Nintendo erstaunlich still. Doch nun scheint es endlich Bewegung zu geben: Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass die Entwicklung des Spiels abgeschlossen ist – und dass eine Veröffentlichung noch 2025 erfolgen könnte. Was steckt hinter den neuesten Spekulationen? Und wann dürfen Fans mit einem konkreten Release-Termin rechnen?

Aufmerksame Fans haben die Profile mehrerer ehemaliger Tester entdeckt, die bis vor kurzem noch an Metroid Prime 4 gearbeitet haben sollen (via LinkedIn: Quelle 1 + Quelle 2). Interessanterweise endeten viele ihrer Einsätze genau zu dem Zeitpunkt, an dem Spiele üblicherweise „Gold gehen“, also fertiggestellt sind. Ein ähnliches Muster war bereits beim Metroid Prime Remaster und dem Donkey Kong-Spiel zu beobachten. Bisher fehlt nur noch die „offizielle Gold-Meldung“.

Gleichzeitig hat Nintendo bereits Stellenanzeigen für neue Projekte veröffentlicht. Für viele Beobachter ist klar: Wenn das Team bereits mit dem nächsten Titel startet, muss Metroid Prime 4 so gut wie abgeschlossen sein.

Kommt die Ankündigung im September?

Einige Fans auf Reddit sind sich sicher, dass Nintendo den offiziellen Veröffentlichungstermin schon bald bekannt geben wird. Viele rechnen mit einer Ankündigung Mitte September, möglicherweise im Rahmen eines Nintendo Direct. Sollte das zutreffen, könnte Metroid Prime 4 noch im Herbst oder Winter 2025 erscheinen. Eigentlich fast schon so wie von uns erwartet.

Einige Fans halten es für „praktisch bestätigt“, dass der Release noch dieses Jahr stattfindet, andere mahnen zur Vorsicht: Erst wenn Nintendo es offiziell bestätigt, gilt es wirklich als fix. Trotzdem: Dass bislang keine Verschiebung auf 2026 angekündigt wurde, spricht für einen Release 2025.

Das lange Warten auf Metroid Prime 4

Dass Nintendo fertige Spiele zurückhält, ist nicht neu. Schon mehrfach wurden Titel erst Monate nach Abschluss der Entwicklung veröffentlicht – etwa, um einen optimalen Zeitpunkt im Release-Kalender zu treffen. Auch Investoreninteressen spielen hier eine Rolle: Wenn andere Spiele bereits stark verkaufen, kann ein Mega-Hit wie Metroid Prime 4 bewusst aufgeschoben werden, um in einem schwächeren Quartal die Zahlen zu pushen.

Nach jahrelangem Schweigen scheint es nun ernst zu werden: Metroid Prime 4 dürfte nicht nur fertig sein, sondern noch in diesem Jahr erscheinen. Nintendo hält sich zwar offiziell bedeckt, doch die Indizien sind klar. Ob wir die Bestätigung für das Switch- und Switch 2-Spiel im September bekommen, bleibt abzuwarten.

