Metroid Prime 4: Leak nennt Budget von satten 100 Millionen US-Dollar

Ein neuer Leak sorgt für Gesprächsstoff rund um Metroid Prime 4: Beyond. Laut dem Content Creator Kiwi Talkz, der für Interviews mit aktuellen und ehemaligen Retro Studios-Mitarbeitern bekannt ist, soll das kommende Spiel ein Budget von rund 100 Millionen Dollar verschlingen. Sollte die Zahl stimmen, wäre es das wohl teuerste Projekt, das Nintendo jemals produziert hat.

Auf X.com (vormals Twitter) erklärte Kiwi Talkz: „Prime 1 hat etwa 10 Millionen Dollar gekostet, Prime 4 kostet etwa 100 Millionen. Das Spiel muss sich zwischen 4,5 und 5 Millionen Mal verkaufen, um die Kosten zu decken.“ Auf Nachfrage, woher die Zahl stammt, meinte er lediglich: „Das wurde mir so gesagt.“ Eine offizielle Bestätigung von Nintendo gibt es nicht. Dennoch sorgt allein die Andeutung für große Diskussionen in der Community.

Warum könnte das Budget so hoch sein?

Nintendo ist eigentlich bekannt dafür, streng auf die Entwicklungskosten zu achten. Ein dreistelliger Millionenbetrag überrascht daher viele Fans. Allerdings hat Metroid Prime 4 eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich.

Das Spiel wurde bereits 2017 angekündigt, doch es folgten zahlreiche Verzögerungen. 2019 entschied Nintendo sogar, die Entwicklung komplett neu zu starten – diesmal wieder bei Retro Studios, den ursprünglichen Machern der Prime-Reihe. Diese jahrelangen Umwege könnten das Budget stark nach oben getrieben haben.

Vergleich mit früheren Teilen und Rechenaufgabe

Zum Vergleich: Das erste Metroid Prime soll nur rund 10 Millionen Dollar gekostet haben. Sollte die Zahl von 100 Millionen stimmen, wäre Metroid Prime 4 ein gigantischer Sprung nach oben. Neue Features wie ein Motorrad für Samus Aran, psycho-kinetische Fähigkeiten und eine aufwendige Welt auf dem geheimnisvollen Planeten Viewros deuten darauf hin, dass hier ein Projekt auf ganz anderem Niveau umsetzt wurde.

Rein rechnerisch müsste Nintendo zwischen 4,5 und 5 Millionen Verkäufe erreichen, um die Kosten zu decken. Doch die Lage ist weniger riskant, als es klingt. Die Reihe hat zuletzt ihre besten Verkaufszahlen erreicht:

Metroid Dread verkaufte sich über 3 Millionen Mal und wurde damit das erfolgreichste Spiel der Serie.

verkaufte sich über und wurde damit das erfolgreichste Spiel der Serie. Metroid Prime Remastered schaffte trotz Shadow-Drop über 1,3 Millionen Verkäufe.

Da Metroid Prime 4: Beyond sowohl für die Switch als auch für die Switch 2 erscheint, stehen die Chancen gut, dass das Spiel die Marke von 5 Millionen Einheiten knackt.

Release von Metroid Prime 4: Beyond rückt näher

Offiziell wird der Nintendo-Titel am 4. Dezember 2025 erscheinen. Mit dem Launch auf zwei Konsolengenerationen und einem angeblich rekordverdächtigen Budget sind die Erwartungen enorm hoch.

Sollte der Leak stimmen, investiert Nintendo hier so viel wie nie zuvor in ein einzelnes Spiel. Ein klares Signal, dass Metroid Prime 4 für das Unternehmen nicht nur ein Fan-Projekt, sondern ein echtes Prestigeobjekt ist.

