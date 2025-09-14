DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo - Metroid Prime 4: Beyond erscheint noch 2025 – Nintendo verrät Release-Datum
ca. 2 Min lesen

Metroid Prime 4: Beyond erscheint noch 2025 – Nintendo verrät Release-Datum

Nintendo bestätigt das Release-Datum von Metroid Prime 4: Beyond. Das Sci-Fi-Abenteuer mit Samus erscheint am 4. Dezember 2025 für Switch UND Switch 2.

i Metroid Prime 4: Beyond erscheint noch 2025 – Nintendo verrät Release-Datum
Artikel von Markus +

Fans mussten lange auf einen Release-Termin warten, doch jetzt ist es offiziell: Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 04. Dezember 2025. Damit erfüllt Nintendo sein Versprechen, das Sci-Fi-Abenteuer noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Für viele Spieler ist die Ankündigung bei der jüngsten Nintendo Direct ein Befreiungsschlag, nachdem das Projekt seit 2017 mehrfach verschoben wurde.

Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, was Fans erwartet: Samus Aran in actiongeladenen Kämpfen und mit einem brandneuen Feature, das sofort ins Auge fällt.

Werbung

Samus mit Motorrad unterwegs

Im Trailer sorgt vor allem eine Szene für Aufsehen: Samus fährt ein Motorrad, das nicht nur als Transportmittel dient, sondern auch im Kampf eingesetzt werden kann. Damit erweitert Nintendo die Bewegungsmöglichkeiten erheblich und verleiht der Jagd auf außerirdische Kreaturen eine völlig neue Dynamik.

Neben den neuen Gameplay-Elementen bleibt sich die Reihe treu: düstere Planeten, intensive Bosskämpfe und das typische Metroidvania-Feeling, das die Serie so erfolgreich gemacht hat.

YouTube-Video
Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.

Metroid Prime 4: Beyond – Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen, findest du hier die wichtigsten Fakten:

Werbung

Fakten Details
Release-Datum 04. Dezember 2025
Plattformen Nintendo Switch & Nintendo Switch 2
Preis 69,99 €
Neues Feature Samus fährt ein Motorrad für Kampf und Erkundung
Vorbestellung Digital im eShop & physisch bei Händlern verfügbar
Entwickler Retro Studios

Vorbestellung gestartet

Nintendo hat die Vorbestellungen bereits eröffnet. Für 69,99 € (Switch 2-Version) kannst du dir das Spiel im Nintendo eShop sichern oder eine physische Version bei teilnehmenden Händlern bestellen. So stellst du sicher, dass du direkt am Release-Tag loslegen kannst.

Ein großes Weihnachtsgeschäft für Nintendo

Der Dezember-Termin ist kein Zufall: Mit dem Start kurz vor Weihnachten wird Metroid Prime 4 zum Highlight des Feiertagsgeschäfts. Die Veröffentlichung sowohl auf Nintendo Switch als auch auf der kommenden Switch 2 garantiert, dass Fans beider Konsolen Samus’ neues Abenteuer erleben können.

Retro Studios verspricht das ambitionierteste Kapitel der Serie und nach dem Erfolg des Remakes von Metroid Prime für die Switch könnten die Erwartungen kaum größer sein.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Nintendo

Mehr dazu...

Nintendo ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Ursprünglich erstellte das Unternehmen aus Kyoto Spielkarten, aber das war bei der Gründung 1889.

Systeme: Nintendo

Mehr entdecken

Neu für dich!