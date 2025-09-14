Metroid Prime 4: Beyond erscheint noch 2025 – Nintendo verrät Release-Datum

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans mussten lange auf einen Release-Termin warten, doch jetzt ist es offiziell: Metroid Prime 4: Beyond erscheint am 04. Dezember 2025. Damit erfüllt Nintendo sein Versprechen, das Sci-Fi-Abenteuer noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Für viele Spieler ist die Ankündigung bei der jüngsten Nintendo Direct ein Befreiungsschlag, nachdem das Projekt seit 2017 mehrfach verschoben wurde.

Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, was Fans erwartet: Samus Aran in actiongeladenen Kämpfen und mit einem brandneuen Feature, das sofort ins Auge fällt.

Samus mit Motorrad unterwegs

Im Trailer sorgt vor allem eine Szene für Aufsehen: Samus fährt ein Motorrad, das nicht nur als Transportmittel dient, sondern auch im Kampf eingesetzt werden kann. Damit erweitert Nintendo die Bewegungsmöglichkeiten erheblich und verleiht der Jagd auf außerirdische Kreaturen eine völlig neue Dynamik.

Neben den neuen Gameplay-Elementen bleibt sich die Reihe treu: düstere Planeten, intensive Bosskämpfe und das typische Metroidvania-Feeling, das die Serie so erfolgreich gemacht hat.

Metroid Prime 4: Beyond – Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Um dir einen schnellen Überblick zu verschaffen, findest du hier die wichtigsten Fakten:

Fakten Details Release-Datum 04. Dezember 2025 Plattformen Nintendo Switch & Nintendo Switch 2 Preis 69,99 € Neues Feature Samus fährt ein Motorrad für Kampf und Erkundung Vorbestellung Digital im eShop & physisch bei Händlern verfügbar Entwickler Retro Studios

Vorbestellung gestartet

Nintendo hat die Vorbestellungen bereits eröffnet. Für 69,99 € (Switch 2-Version) kannst du dir das Spiel im Nintendo eShop sichern oder eine physische Version bei teilnehmenden Händlern bestellen. So stellst du sicher, dass du direkt am Release-Tag loslegen kannst.

Ein großes Weihnachtsgeschäft für Nintendo

Der Dezember-Termin ist kein Zufall: Mit dem Start kurz vor Weihnachten wird Metroid Prime 4 zum Highlight des Feiertagsgeschäfts. Die Veröffentlichung sowohl auf Nintendo Switch als auch auf der kommenden Switch 2 garantiert, dass Fans beider Konsolen Samus’ neues Abenteuer erleben können.

Retro Studios verspricht das ambitionierteste Kapitel der Serie und nach dem Erfolg des Remakes von Metroid Prime für die Switch könnten die Erwartungen kaum größer sein.

