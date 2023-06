Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 erscheint am 24. Oktober

Erfahre alles was du über die Veröffentlichung der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 wissen musst.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - (C) Konami

Metal Gear Solid-Fans können sich freuen, denn die lang erwartete Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 steht kurz vor der Veröffentlichung, nachdem sie letzten Monat angekündigt wurde. Diese Zusammenstellung, bestehend aus mehreren beliebten Spielen der Serie, wird für Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Windows PC und Nintendo Switch erhältlich sein.

Was bietet die Spielesammlung? Die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 beinhaltet eine beeindruckende Auswahl an Spielen. Neben dem Klassiker Metal Gear Solid enthält die Sammlung auch die HD Collection-Versionen von Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Darüber hinaus sind auch Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake enthalten. Diese Zusammenstellung bietet somit eine umfassende Reise durch die Metal Gear Solid-Saga.

Zusätzliche Inhalte und Boni

Neben den Spielen selbst bietet die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 weitere aufregende Inhalte. Du erhältst Zugang zum ersten digitalen Roman von Metal Gear Solid sowie seiner Fortsetzung, die die Geschichte vertiefen und erweitern. Darüber hinaus sind Drehbuchbücher und Masterbücher enthalten, die detaillierte Informationen zur Geschichte und den Charakteren liefern. Außerdem erwarten dich Strategieleitfäden für jeden Titel, die dir dabei helfen, das Beste aus deinem Spielerlebnis herauszuholen.

Vorbestellung eröffnet: Du kannst jetzt schon dein Exemplar der Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vorbestellen und dich auf den 24. Oktober freuen, wenn die Zusammenstellung offiziell veröffentlicht wird. Sichere dir dieses ultimative Spielerlebnis und tauche ein in die Welt von Metal Gear Solid, solltest du sie noch nicht kennen.

Noch mehr Metal Gear Solid im Anmarsch?

Die Veröffentlichung von Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 könnte nur der Anfang sein. Konami hat bereits angedeutet, dass weitere Metal Gear Solid-Titel möglicherweise in der Zukunft erneut veröffentlicht werden könnten. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Spiele Teil einer späteren Volume, wie beispielsweise Vol. 2, sein könnten.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 erscheint am 24. Oktober 2023 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5), Windows PC und Nintendo Switch.