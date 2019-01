Bereits zum neunten Mal in Folge ermittelte Metacritic den besten Publisher im Jahr 2018. Das bedeutet das Capcom im letzten Jahr Games hervorbrachte die im Durchschnitt die beste Wertung von mindestens 12+ veröffentlichten Titeln hatten.

Dabei wurden die Daten der letzten 12 Monate durchforstet, um die besten und schlechtesten Game-Publisher des Jahres zu ermitteln. Dabei wurden nur Kritiker-Reviews herangezogen, nicht User-Wertungen, die den Metascore bilden. Im „Major-Ranking“ wurden nur Publisher zugelassen die mindestens 12 Games im letzten Jahr herausgebracht haben. In zwei weiteren Rankings wurden Publisher ermittelt die entweder 5 bis 11 Titel veröffentlicht haben und jene mit weniger als 4 Titeln.

Capcom auf Höhenflug. Sony überraschend weiter unten…

Capcom hatte letztes Jahr wirklich eine starke Palette an Games losgelassen. Mit Monster Hunter: World ist ihnen echt etwas gelungen und 2019 hat mit Resident Evil 2 (10/10 im DG-Test) wunderbar angefangen. SEGA ist wirklich ein stabiles Unternehmen in der Gaming-Branche, immerhin hatte man im Verleichsranking aus dem Vorjahr den dritten Platz. Capcom stieg von 5 auf 1. Die schlechteste Wertung für ein SEGA-Spiel war im Metascore gerade einmal 67/100. Mit Sonic Mania Plus für den Nintendo Switch hatte man eine Durchschnittswertung von 91. Da waren wir etas kritischer und vergaben „nur“ 8/10.

Kauftipp:

Sony auf Platz 6 ist ein wenig überraschend auf Platz 6. Mit Titeln wie God of War, dem Reboot von Shadow of the Colossus oder dem VR-TItel Astro Bot: Rescue Mission hätte ich die Japaner viel weiter oben gesehen. Fakt ist aber, dass das durchschnittliche Ranking mit Bravo Team ordentlich nach unten gezogen wurde.

Major-Ranking

CAPCOM – Bester Titel: Monster Hunter World (90 Metascore) SEGA – Sonic Mania Plus (91) Electronic Arts – FIFA 19 (83) Nintendo – Super Smash Bros. Ultimate (93) Ubisoft – Assassin’s Creed Odyssey (87) Sony – God of War (94) Square Enix – NieR Automata (90) Bandai Namco – Dragon Ball Fighter Z (88) Digerati Distribution – Omega Strike (80) NIS America – Disgaea 1 Complete (83)

Mid-Size Ranking

Activision Blizzard Paradox Interactive 505 Games Take-Two Aksys Games Bethesda Softworks Microsoft

Quelle: Metacritic.com