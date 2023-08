Marvels Wolverine: Insomniac kann sich für eine von zwei Story Richtungen entscheiden

Ich persönlich brauche das Team nicht.

Es gibt eine zentrale Frage, die Marvels Wolverine umgibt und möglicherweise den größten Einfluss darauf hat, wie die Story des Spiels verlaufen wird. Da das Spiel einen der bekanntesten Helden von Marvel in der Hauptrolle hat, kann man erwarten, dass viel Überlegung darauf verwendet wird, die Geschichte so stark wie möglich zu gestalten.

Angesichts von Wolverines Geschichte in Comics, Animationen und Filmen gibt es viele potenzielle Quellen, aus denen Inspiration geschöpft werden kann. Die Frage ist nicht nur, welche Teile von Wolverines Vergangenheit übernommen werden, sondern wie sich Marvels Wolverine generell dem Charakter nähern wird.

Als bekannt wurde, dass Insomniac ein Wolverine-Spiel entwickelt, schien dies eine naheliegende Idee zu sein. Wolverine ist zweifellos eines der berühmtesten und wiedererkennbarsten Mitglieder der X-Men, so sehr, dass einige Fans möglicherweise von ihm gehört haben, bevor sie erfuhren, dass er Teil eines Teams ist.

Seine messerscharfen Klauen, sein nahezu unzerstörbares Skelett und seine aggressive Natur haben ihn historisch gesehen zu einem der besten Kämpfer der X-Men gemacht, und seine ruppige Persönlichkeit passt gleichermaßen gut zu einer solchen Rolle. Wolverine hat bei den Fans so gut Anklang gefunden, dass er mehrere Auftritte außerhalb der X-Men hatte, darunter auch einige Solo-Geschichten. Die Entscheidung, ob Logan’s Verbündete einbezogen werden sollen, wird zweifellos die Richtung der Geschichte bestimmen.

Welche Story soll Marvels Wolverine von Insomniac nun bekommen?

Da Wolverine als Charakter so eng mit der Gruppe verbunden ist, wäre es für viele zu erwarten, dass die X-Men in Marvels Wolverine auftauchen. Immerhin finden sich die meisten von Wolverines engen Freundschaften innerhalb der Reihen der X-Men, ganz zu schweigen von einem Großteil seiner Heldentaten.

Die Einbindung der X-Men mit dem Spiel ermöglicht es auch beliebten Charakteren wie Professor X, Phoenix und Nightcrawler, möglicherweise im Spiel aufzutreten, was die Starpower des Ensembles für viele Marvel-Fans steigern würde. Da Wolverine das beliebteste Mitglied der X-Men ist, könnte es eine starke potenzielle Richtung für die Geschichte sein, seine Zeit im Team zu erkunden.

Oder auch den Grundstein zu legen für ein mögliches weiteres Spiel von Insomniac. Was ehrlich gesagt nicht weniger Freude bei den Fans auslösen würde.

Obwohl Wolverine am besten für seine Zeit bei den X-Men bekannt ist, umfassen seine Beziehungen außerhalb des Teams zweifellos die wichtigste Beziehung, welche die Story von Marvels Wolverine erkunden muss, nämlich seine Erzfeindschaft mit Sabretooth. Logans Fehde mit Sabretooth ist eine seiner ikonischsten, wobei der Schurke eine größere, böswilligere Version von ihm selbst ist, aber ohne Moral.

Wolverines Solostreifzüge haben ihm eine Vielzahl von Freunden und Feinden beschert, die nicht mit den X-Men in Verbindung stehen. Bösartige Feinde wie Sabretooth und Omega Red könnten perfekte Gegner für Wolverines rasenden Kampfstil sein, während die Wiederbegegnung mit alten Freunden Logan in den Augen neuerer Fans besser ausgestalten könnte.

Obwohl es unmöglich ist, mit Sicherheit zu sagen, in welche Richtung die Story von Marvels Wolverine in den Händen von Insomniac gehen wird, könnte ein Faktor aussagekräftiger sein als erwartet. Das geplante R-Rating (FSK 18) von Marvels Wolverine könnte das Spiel mehr in Richtung seiner unabhängigeren Ära lenken.

Wenn Logan allein unterwegs ist, neigt er dazu, sich in brutalere Abenteuer zu stürzen, und einige seiner X-Men-Teamkollegen passen möglicherweise nicht so gut in solch eine Umgebung. Selbst der Teaser erinnert eher an Wolverines Solowerke. Auch wenn es in keiner Weise eine Bestätigung ist, könnte eine höhere Altersfreigabe eine Rolle dabei spielen, welche Seite von Logans Leben betont wird.

Wolverine ist eine Figur, die in seinen vielen Jahrzehnten des Bestehens viele Facetten gesehen hat, von denen jede ihren Weg ins Spiel finden könnte. Marvels Wolverine muss dem Charakter gerecht werden, und das könnte entweder durch seine Zeit als Hauptkämpfer der X-Men oder als scharfklauiger Freiberufler geschehen, der seine Vergangenheit herausfindet. Logans Leben ist interessant genug, um den Stoff für mehrere Spiele zu liefern. In welche Richtung die Story auch geht, Marvels Wolverine muss den gewählten Aspekt von Logans langer Heldenkarriere einfangen.

Marvels Wolverine befindet sich in der Entwicklung.