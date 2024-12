Marvel Rivals Leak: Valkyrie könnte ein neuer Charakter werden

Ein Leaker hat enthüllt, dass Valkyrie einer der nächsten Charaktere im Spiel sein wird. Marvel Rivals startete mit 33 spielbaren Charakteren, darunter bekannte Comic-Helden und -Bösewichte. Mit viel Potenzial für die Zukunft hat die Community schnell herausgefunden, was sie erwarten können. Vor Kurzem enthüllte ein spannender Leak neue Charaktere, Karten und verschiedene Team-Ups. Ein Highlight ist der mögliche Auftritt von Deadpool, der nach seinem neuen Film wieder im Rampenlicht steht. Ein weiterer Leak zeigt, dass Marvel Rivals bald einen neuen Skin für Doctor Strange hinzufügen wird, der dem Sorcerer Supreme ein zombifiziertes Aussehen verleiht, ähnlich wie in Multiverse of Madness.

Nun hat der Leaker X0X_LEAK angedeutet, dass Valkyrie der nächste spielbare Charakter in Marvel Rivals sein wird. Die Information wurde auf X (ehemals Twitter) zusammen mit einem Bild der von Tessa Thompson dargestellten Figur geteilt, die die Fans erstmals in Thor: Ragnarok gesehen haben. Es ist wichtig zu beachten, dass der Leak keine weiteren Informationen über den Charakter liefert, wie zum Beispiel, ob sie ein Duelist, Strategist oder Vanguard sein wird, welche Fähigkeiten sie haben wird, wann sie veröffentlicht wird oder welche Version von Valkyrie dem Free-to-Play-Titel hinzugefügt wird.

Wird Valkyrie ein spielbarer Charakter in Marvel Rivals?

Die Valkyrie ist eine ikonische Figur aus Asgard in den Marvel-Comics, die bei den Fans in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Als furchtlose Anführerin des Kriegerordens der Walküren ist sie den Lesern in verschiedenen Inkarnationen begegnet. Einige Versionen sind bereits sehr alt, wie jene aus Avengers #83 (1963) und Thor #296 (1966), während andere moderner sind, wie die aus Fearless Defenders #1 (2013), einer Geschichte über ein weibliches Heldenteam, angeführt von Valkyrie und Misty Knight. Neben ihrem Auftritt in den Comics und dem MCU ist die Figur auch in Spielen wie Marvel Future Fight und LEGO Marvel Universe sowie in Zeichentrickfilmen wie Wolverine and the X-Men und Avengers: EMH vertreten.

Quelle: x.com via @XoX_LEAK