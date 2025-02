Marvel Rivals-Entwickler reagiert auf den Ausfall des PlayStation Networks

Viele PlayStation-Spieler waren enttäuscht, als sie heute Morgen feststellten, dass das PlayStation Network (PSN) immer noch nicht erreichbar war. Der Ausfall betrifft nicht nur die PlayStation selbst, sondern auch beliebte Spiele wie Marvel Rivals. NetEase haben eine Stellungnahme abgegeben, um die Fans über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und zu versichern, dass sie in Kontakt mit PlayStation stehen.

Die offizielle Erklärung des Marvel Rivals-Teams lautet:

Der PSN-Ausfall betrifft alle PlayStation-Geräte, einschließlich PS5, PS4, PS3, PS Vita, PlayStation VR und PlayStation Portal. Das bedeutet, dass jede Art von Online-Spiel, wie Marvel Rivals, momentan nicht spielbar ist. Viele Spieler berichten, dass sie beim Versuch, sich anzumelden, auf Login-Probleme stoßen und daher nicht spielen können. Da das PSN seit dem 8. Februar, 01:00 Uhr nachts, nicht mehr verfügbar ist, dauert der Ausfall inzwischen schon über 16 Stunden.

Natürlich betrifft das nicht nur Marvel Rivals. Alle Online-Spiele wie Fortnite, Black Ops 6, Warzone, Apex Legends und Co sind nicht auf PlayStation-Konsolen aktuell spielbar.

Wenn das PSN nicht funktioniert, ist es nahezu unmöglich, auf Spiele zuzugreifen, selbst wenn diese keinen Online-Multiplayer erfordern. Viele Spieler stehen daher vor der Herausforderung, dass selbst Einzelspieler-Spiele auf der PS5 oder PS4 nicht spielbar sind.

