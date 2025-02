Marvel Rivals: Das Balancing bricht zusammen – Spieler genervt

Ranked in Marvel Rivals sollte eigentlich abwechslungsreich sein, oder? Tja, momentan läuft fast jedes Spiel gleich ab. Ein Held wird entweder sofort gebannt oder in Sekundenschnelle gelockt – und wer ihn nicht bekommt, schaut in die Röhre.

Sobald ein Match startet, gibt es nur ein Ziel: Wer kriegt Cloak & Dagger zuerst? Wenn sie nicht gebannt sind, dauert es keine Sekunde, bis sie ausgewählt werden. Und das ist auch kein Wunder. Ihre Heilung hält das Team am Leben, ihre Debuffs machen Gegner hilflos – und ihre Ult? Ein absoluter Gamechanger.

Das Problem? Jeder will sie spielen. In höheren Rängen kommt es regelmäßig vor, dass zwei oder drei Spieler im Team sie gleichzeitig picken wollen. Und wenn man Pech hat, bleibt man auf einem anderen Support hängen, der sich plötzlich völlig nutzlos anfühlt.

Marvel Rivals: Ein Held dominiert Ranked – und alle hassen es

Wenn ein Held so stark ist, dass ihn fast jeder spielt, ist das kein gutes Zeichen für die Balance. In Diamond und höher wird Cloak & Dagger deshalb oft direkt gebannt. Und wenn das passiert? Dann haben viele Spieler ein Problem, weil sie sich nur auf diesen einen Helden verlassen haben.

„In einer idealen Welt wäre jeder in der Lage, mindestens zwei Helden in seiner gewünschten Rolle und einen in einer anderen zu spielen. Damit sind Sie im Grunde genommen bestens gerüstet. Aber das passiert nicht und wird wahrscheinlich nie passieren“, beschwert sich ein Spieler auf Reddit. Andere stimmen zu: „Nur einen Helden zu mainen, ist einfach dumm. Man muss flexibel sein.“

Und es betrifft nicht nur Supports. „Man sollte mindestens zwei Helden in seiner Hauptrolle und einen aus einer anderen Rolle spielen können“, schreibt ein anderer. Klingt logisch, aber mal ehrlich – wer hält sich wirklich daran?

NetEase muss reagieren – aber wird es das tun?

Das größte Problem? Marvel Rivals hat keine Heldensperre oder Rollen-Locks. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wenn drei Leute Cloak & Dagger spielen wollen, müssen zwei nachgeben – oder das Spiel ist direkt verloren.

Jetzt, wo Season 1 in die zweite Hälfte geht, stellt sich die Frage: Wird sich etwas ändern? Während neue Skins und Helden angekündigt wurden, bleibt das eigentliche Problem ungelöst. Mal sehen, ob NetEase auf die Community hört – oder ob das Chaos in Ranked einfach weitergeht. Ebenso gibt es die Forderung der Spieler KI-Gegner im Quickplay auszulassen.

Marvel Rivals erschien für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Erst kürzlich erschien ein neues Update, dass zahlreiche Fixes und Balance-Anpassungen brachte.