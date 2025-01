Marvel Rivals: Units farmen leicht gemacht – Die besten Tipps

Marvel Rivals hat sich schnell zu einem beliebten Hero-Shooter entwickelt und begeistert Spieler mit seinem dynamischen Gameplay und einer spannenden Heldenauswahl. Wenn du neu im Spiel bist, lohnt es sich, das Wirtschaftssystem genauer zu verstehen. Eine der wichtigsten Währungen sind die Units – und hier erfährst du, wie du sie in Marvel Rivals verdienen kannst.

Was sind Units in Marvel Rivals? Units sind die Hauptwährung im Spiel und werden als blaue Chips in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Du benötigst Einheiten, um kosmetische Items wie Helden-Skins und Bundles im Shop zu kaufen. Einzelne Skins kosten in der Regel rund 2.200 Units, während Bundles mit mehreren Items etwa 3.500 Units kosten.

Werbung

Wie kannst du Units schnell und effektiv verdienen?

Das Beste an Units ist, dass du sie allein durchs Spielen verdienen kannst. Du musst dafür kein Echtgeld einsetzen! Hier sind die wichtigsten Wege, um sie zu erhalten:

Fortschritt im Season-Pass:

Der Hauptweg, Units zu verdienen, führt über den Season-Pass . Während du spielst und Erfahrungspunkte sammelst, steigst du in den Stufen des Passes auf und schaltest Belohnungen wie Units frei.

. Während du spielst und Erfahrungspunkte sammelst, steigst du in den Stufen des Passes auf und schaltest Belohnungen wie Units frei. Je mehr du spielst, desto schneller sammelst du Units.

Erfolge und Events:

Durch das Abschließen von Erfolgen kannst du ebenfalls Units verdienen. Diese Herausforderungen umfassen verschiedene Aufgaben, wie z. B. Siege in Matches, das Leveln von Helden oder spezielle Aktionen im Spiel.

kannst du ebenfalls Units verdienen. Diese Herausforderungen umfassen verschiedene Aufgaben, wie z. B. Siege in Matches, das Leveln von Helden oder spezielle Aktionen im Spiel. Zusätzlich bieten zeitlich begrenzte Events oft Units als Belohnung an. Halte dich über die Ingame-Ankündigungen auf dem Laufenden, um nichts zu verpassen.

Tipps, um Units effizient zu sammeln:

Tägliche Herausforderungen: Nutze die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, um regelmäßig Fortschritte zu erzielen und Units zu verdienen.

Nutze die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, um regelmäßig Fortschritte zu erzielen und Units zu verdienen. Events mitnehmen: Spiele bei speziellen Events mit, da sie oft besonders lohnenswerte Belohnungen bieten.

Spiele bei speziellen Events mit, da sie oft besonders lohnenswerte Belohnungen bieten. Gezielt ausgeben: Spare deine Units für Skins oder Bundles, die wirklich deinen Vorlieben entsprechen, um das Beste aus der InGame-Währung herauszuholen.

Werbung

Was ist mit Lattice?

Neben Einheiten gibt es in Marvel Rivals auch die Währung Lattice. Anders als Einheiten kannst du Lattice nicht im Spiel verdienen, sondern musst es mit echtem Geld kaufen. Lattice wird vor allem für luxuriösere Gegenstände wie den Luxury Battle Pass oder exklusive Skins verwendet. Die Preise reichen von rund 1 Euro für 100 Lattice bis zu 20 Euro für 2.180 Lattice.

Worauf wartest du also noch. Verdiene Units in Marvel Rivals mit unseren Tipps noch schneller! In anderen Guide-Artikel zeigen wir dir u.a. wie du Mods auf der PC-Version von Marvel Rivals installierst bzw. wie du dir 10 Euro Steam-Guthaben sichern kannst.