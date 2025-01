Marvel Rivals: Wie du 10 Euro Steam-Guthaben gewinnst

Marvel Rivals überrascht seine Spieler mit der Ankündigung, dass sie eine 10-Euro-Steam-Geschenkkarte gewinnen können, wenn sie ihre aufregendsten Momente oder Screenshots im Discord-Kanal des Spiels teilen. Die Fantastic Four haben sich dem umfangreichen Roster von Marvel Rivals angeschlossen, um gegen Draculas Armee zu kämpfen, während New York City in Gefahr ist. Bis zum 11. April können die Spieler die neue Season erleben und sich zahlreiche kostenlose Belohnungen sichern. NetEase Games hat offiziell die erste Season, Eternal Night Falls, veröffentlicht, ein Update mit vielen neuen Inhalten. Diese Season fügt die Karten Midtown und Sanctum Sanctorum hinzu, während die Karte Central Park voraussichtlich mit dem Mid-Season-Update erscheint. Spieler können den Schnellspielmodus wählen, um die Karte Midtown sofort zu erleben, und den neuen Spielmodus Doom Match, in dem 8-12 Spieler im Free-for-All-Modus gegeneinander antreten, um Sanctum Sanctorum zu besuchen.

In einem aktuellen Twitter-Post hat Marvel Rivals Details zu einem Wettbewerb veröffentlicht, der vom 10. bis 12. Januar 2025 stattfindet. Spieler, die eine Chance auf eine kostenlose 10-Euro-Geschenkkarte haben möchten, müssen den Discord-Kanal des Helden-Shooters für PC, PS5 und Xbox Series X/S besuchen und ihre epischsten Gameplay-Momente oder Screenshots hochladen. Die 10 Einsendungen mit den meisten Upvotes am Ende des Wettbewerbs gewinnen jeweils eine Steam-Geschenkkarte, die zum Kauf von Lattice im Spiel verwendet werden kann. Der Marvel Rivals Season 1 Battle Pass kostet 990 Lattice, was etwa 10 Euro entspricht. Spieler, die nach weiteren kostenlosen Marvel Belohnungen suchen, können im kompetitiven Modus den Gold-Rang erreichen und bis zum Ende von Season 1 am 11. April einen kostenlosen Blutschild-Skin für Invisible Woman erhalten.

Rivals Bootcamp – Epic Moments Showcase START! Share your most exciting in-game moments and screenshots in the Discord event channel! The top 10 posts with the most upvotes will win a $10 Steam gift card! Let’s see who’s got the best plays! 🎮💥 📅Event Dates: Jan 10th–12th… pic.twitter.com/Hi6DMqqlTY — Marvel Rivals (@MarvelRivals) January 10, 2025

Kostenlose Skins für Marvel Rivals

Invisible Woman, die zu Beginn von Season 1 zusammen mit Mister Fantastic ins Spiel aufgenommen wurde, kann Verbündete heilen und unterstützen, während sie auf dem Schlachtfeld Schaden austeilt. Spieler sollten auch das Ereignis „Mitternachtsmerkmale“ im Auge behalten, da sie durch den Abschluss der damit verbundenen Quests Belohnungen wie einen kostenlosen Thor-Skin erhalten können. Derzeit ist nur Kapitel 1 des Events verfügbar, aber bis zum 17. Januar werden alle Kapitel vollständig freigeschaltet sein. Mit so vielen neuen Inhalten, die es zu entdecken gibt, sind viele Fans gespannt auf die Zukunft von Marvel Rivals.

Quelle: x.com via @MarvelRivals