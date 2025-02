Marvel Rivals: Spieler fordern das Ende der KI-Gegner im Quickplay

In den letzten Wochen hat sich eine wachsende Zahl an Spielern von Marvel Rivals über das Quickplay-System beschwert. Der Grund? KI-Gegner, die das Spielerlebnis der Fans stark beeinträchtigen. Doch was genau stört die Community an den Bots, und warum fordern so viele die Entfernung dieser KI-Gegner?

In vielen Multiplayer-Spielen werden KI-Gegner eingesetzt, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern oder um das Spiel für bestimmte Fähigkeitslevel auszugleichen. Marvel Rivals folgt diesem Muster, doch für viele Spieler hat dies unerwünschte Folgen. Wer in der Spielrunde eine Verlustserie hinlegt, landet häufig in einem Spiel mit Bots, die die Gegner ersetzen. Diese Matches verlieren schnell an Spannung, da du gegen computergesteuerte Gegner antreten musst.

Werbung

Ein Spieler berichtete auf Reddit.com kürzlich von seiner Erfahrung. In Marvel Rivals wird man nach zwei verlorenen Quickplay-Spielen gegen KI-Gegner platziert. Obwohl diese Matches leicht zu gewinnen sind, bieten sie keine echte PvP-Erfahrung. Ein Spieler berichtet, dass er nach einem gewonnenen Spiel erneut in einem Team landete, das schon fast verloren hatte, und dann wieder in ein KI-Spiel versetzt wurde. Er verbrachte nur etwa 5 von 20 Minuten mit echten Spielern und kritisiert, dass das System Spieler für Niederlagen bestraft und ihnen für das Verlieren Dopamin gibt, ohne echte Fortschritte zu erzielen. Ein durchaus verständlicher Punkt.

Marvel Rivals: Warum die KI laut Reddit-Kommentaren entfernt werden sollte

Viele Spieler fordern nun, dass die KI-Gegner aus dem Quickplay-Modus entfernt werden. Ein Nutzer meinte dazu sinngemäß: Spieler fühlen sich für Niederlagen bestraft, da KI-Spiele keine echte Herausforderung darstellen. Diese Matches belohnen schwache Spieler und bieten nur eine falsche Zufriedenheit.

Dieser Wunsch nach Veränderung bekam viel Unterstützung. Die Spieler wünschen sich, dass Entwickler NetEase endlich auf die Beschwerden reagieren und die KI aus dem Spiel entfernen.

Doch nicht alle Spieler sehen die KI-Spiele als rein negativ an. Einige nutzen die Gelegenheit, um neue Charaktere auszuprobieren oder bestimmte Aufgaben zu erledigen, die sie in normalen Matches sonst nicht schaffen würden.

Ob die Entwickler von Marvel Rivals auf die Beschwerden auf Reddit lesen und Änderungen am KI-System vornehmen, bleibt abzuwarten. Zumindest letztes Wochenende reagierte NetEase auf den PSN-Ausfall. Viele Kommentatoren hoffen, dass die Entwickler die Anliegen der Spieler ernst nehmen und das Spielerlebnis in zukünftigen Updates verbessern werden. Bis dahin können Spieler die KI-Spiele als Chance sehen, neue Charaktere zu testen oder Aufgaben zu erfüllen.

Werbung

Marvel Rivals erschien für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC. Erst kürzlich erschien ein neues Update, dass zahlreiche Fixes und Balance-Anpassungen brachte. Wer das Spiel bisher noch nicht ganz verstanden hat, aber möchte: Wir haben Marvel Rivals für dich erklärt.