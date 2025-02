Kingdom Come: Deliverance 2 – Guide: Fähigkeiten und Werte schnell steigern

In Kingdom Come: Deliverance 2 dreht sich alles um realistisches Rollenspiel und authentische Charakterentwicklung. Anders als in vielen anderen RPGs gibt es hier keine Magie oder übermenschliche Kräfte – stattdessen musst du jede Fähigkeit mühsam trainieren, um stärker zu werden. Doch keine Sorge: Es gibt einige clevere Methoden, um deine Werte effizient zu verbessern und dir einen Vorteil in der harten mittelalterlichen Welt zu verschaffen.

Hier sind die besten Strategien, um schneller zu leveln und deine Fähigkeiten optimal zu steigern.

1. Die Grundlagen der Charakterentwicklung verstehen

Bevor du loslegst, solltest du wissen, dass es in Kingdom Come: Deliverance 2 zwei Haupttypen von Charakterfortschritt gibt:

Attribute (z. B. Stärke, Beweglichkeit, Vitalität, Charisma)

Während sich Attribute durch allgemeine Aktionen verbessern, werden Fertigkeiten nur durch gezieltes Training oder bestimmte Tätigkeiten gesteigert. Um effizient aufzuleveln, solltest du deine Spielweise anpassen und gezielt trainieren.

2. Schnelles Leveln durch clevere Nutzung der Spielmechaniken

Nutze Trainer und Bücher: In der Spielwelt gibt es zahlreiche NPCs, die dir gegen Bezahlung neue Fähigkeiten beibringen oder dein Training beschleunigen. Besonders in den Anfangsstunden kann es sinnvoll sein, einige Groschen für Trainer auszugeben, da sie bestimmte Fertigkeiten schneller steigern als reines Üben.

Zusätzlich kannst du Bücher lesen, um dein Wissen zu erweitern. Das steigert nicht nur deine Intelligenz, sondern hilft dir auch, Fertigkeiten wie Alchemie oder Rhetorik zu verbessern. Achte aber darauf, dass einige Bücher nur mit einer bestimmten Intelligenzstufe lesbar sind!

3. Effizientes Training der Kampfwerte

Schwertkampf und Nahkampf

Kämpfe so oft wie möglich gegen Gegner oder Trainer.

Nutze Übungswaffen , um gegen Trainingspartner zu kämpfen, ohne deinen Ruf zu ruinieren.

, um gegen Trainingspartner zu kämpfen, ohne deinen Ruf zu ruinieren. Blocken und Parieren üben: Ein guter Verteidigungsstil verbessert deine Chancen im Kampf und steigert gleichzeitig deine Beweglichkeit und Kampfkraft.

Bogenschießen verbessern

Schieße regelmäßig auf Zielscheiben oder gehe auf die Jagd.

Investiere in bessere Bögen, um mehr Schaden zu verursachen und Feinde schneller auszuschalten.

Trainiere mit stationären Zielen, bevor du dich beweglichen Zielen oder echten Gegnern stellst.

4. Stealth- und Diebesfähigkeiten maximieren

Nicht alle Herausforderungen müssen mit dem Schwert gelöst werden – oft hilft es, unauffällig zu agieren.

Schlösserknacken üben: Beginne mit einfachen Schlössern, um deine Fertigkeit zu verbessern. Je öfter du es versuchst, desto leichter wird es.

Beginne mit einfachen Schlössern, um deine Fertigkeit zu verbessern. Je öfter du es versuchst, desto leichter wird es. Taschendiebstahl trainieren: Übe an NPCs, aber sei vorsichtig – wenn du erwischt wirst, kann es schnell Ärger geben.

Übe an NPCs, aber sei vorsichtig – wenn du erwischt wirst, kann es schnell Ärger geben. Schleichen nutzen: Bewege dich nachts oder in dunklen Bereichen geduckt, um deine Schleich-Fertigkeit zu verbessern.

5. Physische Attribute steigern

Stärke und Vitalität verbessern

Trage schwere Rüstungen und Ausrüstung , um deine Stärke durch Belastung zu erhöhen.

, um deine Stärke durch Belastung zu erhöhen. Sprinten und Kämpfen verbessern deine Vitalität – je aktiver du bist, desto fitter wird dein Charakter.

verbessern deine Vitalität – je aktiver du bist, desto fitter wird dein Charakter. Verwende Faustkämpfe, um Stärke ohne Waffen zu trainieren.

Beweglichkeit und Ausdauer maximieren

Springe und renne häufig , um deine Beweglichkeit zu steigern.

, um deine Beweglichkeit zu steigern. Lange Strecken zu Fuß zurücklegen verbessert deine Ausdauer.

6. Nutze Nebenquests für schnelles Leveln

Nebenquests bieten nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch die Möglichkeit, mehr Erfahrungspunkte und Belohnungen zu erhalten.

Wähle Quests, die deinen Schwächen entsprechen , um gezielt Fähigkeiten zu verbessern.

, um gezielt Fähigkeiten zu verbessern. Interagiere mit NPCs , um deine Rhetorik und dein Charisma zu erhöhen.

, um deine Rhetorik und dein Charisma zu erhöhen. Probiere verschiedene Lösungswege aus, um unterschiedliche Fertigkeiten zu trainieren.

7. Ernährung, Schlaf und Gesundheit – die unterschätzten Faktoren

Selbst der stärkste Krieger kann nicht kämpfen, wenn er müde oder hungrig ist.

Iss regelmäßig, aber nicht zu viel – Überfressen kann negative Effekte haben.

– Überfressen kann negative Effekte haben. Schlafe ausreichend , um deine Ausdauer und Konzentration zu erhalten.

, um deine Ausdauer und Konzentration zu erhalten. Behandle Verletzungen sofort, um langfristige Nachteile zu vermeiden.

Kingdom Come: Deliverance 2 setzt auf realistische Charakterentwicklung – wer clever spielt, kann aber trotzdem schneller vorankommen. Nutze Trainer, Bücher und regelmäßiges Üben, um deine Fähigkeiten effizient zu verbessern. Egal, ob du dich als Krieger, Dieb oder Diplomat spielst – mit der richtigen Strategie wirst du in der mittelalterlichen Welt bestehen!

Das von Warhorse Studios entwickelte Rollenspiel erschien am 4. Februar für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Angeblich wurden nach nur einem Tag die kompletten Entwicklungskosten eingenommen. Nicht umsonst bei unseren 21 größten Games für 2025, die du im Blick behalten solltest. Auf „Metacritic.com“ erhielt das Spiel bisher 88 von 100 möglichen Punkten. Mit mehr als 200.000 aktiven Spielern ist es sofort in den Top 10 der meistgespielten Steam-Titel gestartet.