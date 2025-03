Mario ziert Time Magazine Cover zum großen Jubiläum

Jetzt hat es Super Mario sogar auf das Cover des traditionsreichen Time Magazine geschafft. Für die Hauptausgabe hat es zwar nicht gereicht, aber dafür widmet sich eine neue Time Special Edition ganz dem Kult-Klempner von Nintendo. Eine Spezialedition mit dem Titel „Super Mario. The All-Star Video Game Changer“ ist nun in amerikanischen Kiosks erhältlich und blickt zum großen Jubiläum auf die Geschichte der Gaming-Ikone.

Großes Jubiläumsjahr für das Mario Franchise beginnt

Ganz korrekt ist das Time Magazine auf dem Cover übrigens nicht. Ein Button mit der Aufschrift „40 Years“ ist groß auf die Titelseite gedruckt, aber eigentlich hat Mario noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. 1981 feierte er im Arcade-Automaten Donkey Kong Debüt und bereits 1983 kam sein erstes Spin-off Mario Bros. in die Spielhallen. Vor 40 Jahren, also 1985, erschien lediglich das erste Heimkonsolen-Abenteuer Super Mario Bros. auf dem Nintendo Entertainment System.

Werbung

Allerdings nutzt auch Nintendo selbst diese Zählweise. Die offizielle Feier zum 35-jährigen Jubiläum des Maskottchens fand nämlich vor genau fünf Jahren statt. Apropos: Die Mario-Ausgabe des Time Magazine könnte lediglich den Anfang einer großen Jubiläums-Promotion werden. Denn schon vor fünf Jahren lies es sich Nintendo nicht nehmen, unter dem Banner „Super Mario Bros. 35th“ besonders viele Produkte mit Mario aus dem Ärmel zu schütteln.

Was ist für Marios 40. Jubiläum zu erwarten?

Was Nintendo zum runden Geburtstag ihres Maskottchens auffährt, ist noch offen. Außerdem werden große Mario-Projekte vermutlich erst bei der finalen Enthüllung der Switch 2 am 2. April gezeigt. Allerdings verrät ein Blick auf 2020, was potentiell in den Startlöchern stehen könnte. Sollte Nintendo das damalige Konzept wiederholen, könnte eine Marketingkampagne erneut im September starten – also im ursprünglichen Launch-Monat von Super Mario Bros. in Japan.

Damals erschienen etwa Games wie Paper Mario: The Origami King, das AR-Spin-off von Mario Kart namens Live Circuit und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Ärgerlich: Die Spielesammlung namens Super Mario 3D All-Stars sowie das Battle Royale namens Super Mario Bros. 35 wurden nach dem Jubiläum aus dem Online-Service der Switch entfernt. Die All-Stars Collection ist am Gebrauchtmarkt zu finden, aber die Preise steigen kontinuierlich.

Darüber hinaus veröffentlichte Nintendo eine limitierte Sonderausgabe ihres alten Game & Watch Handhelds im Mario-Stil und brachte mit LEGO die ersten Mario-Sets auf den Markt.