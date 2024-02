Super Mario Maker 2 erhält neues Update

Obwohl Super Mario Maker 2 von Nintendo das letzte große Update im Jahr 2020 erhalten hat, bringt das kürzlich veröffentlichte Update 3.0.3 eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen für den beliebten Level-Builder und Plattform-Titel. Die große Auswahl an Werkzeugen und das unendliche Kreativitätspotenzial von Super Mario Maker 2 sorgen dafür, dass das Spiel bei Super Mario-Fans auch ohne neue Funktionen und Werkzeuge noch lange beliebt bleiben wird.

Dennoch ist es eine gute Nachricht, dass Nintendo den Titel auch all die Jahre nach seiner Erstveröffentlichung mit neuen, kleineren Updates unterstützt. Das letzte große Inhaltsupdate für den Titel wurde im April 2020 veröffentlicht und brachte eine Vielzahl neuer Gegner, Power-Ups und Spielmodi mit sich, aber auch in den Jahren danach wurden immer wieder kleinere Patches für das Spiel veröffentlicht. Diese Updates bringen nicht so aufregende Funktionen mit sich, sondern konzentrieren sich auf die Behebung von Fehlern und die allgemeine Verbesserung des Spielerlebnisses, während sie gleichzeitig ein gewisses Interesse an der Unterstützung des Spiels zeigen.

Das bringt das neueste Update mit sich

Seit dem 6. Februar 2024 ist die Version 3.0.3 von Super Mario Maker 2 live und steht allen Spielern zum Download zur Verfügung. Das Update scheint so klein zu sein, dass Nintendo nicht einmal im Detail auf die Änderungen eingeht. In der einzigen Patch-Notiz heißt es, dass mit dem Update verschiedene Anpassungen vorgenommen wurden, um ein angenehmeres Spielerlebnis zu ermöglichen. Die Data Miner haben sich aber natürlich die Mühe gemacht, die genauen Änderungen alle herauszufinden, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Patch einige Fehler behoben hat, die das Gameplay und die Stabilität beeinträchtigt haben. Allerdings können Bugfixes für Leveldesigner ein zweischneidiges Schwert sein, da einige Super-Mario-Maker 2-Spieler erstaunliche Level erstellen, indem sie bestimmte Schwachstellen für sich ausnutzen.

Seit der Veröffentlichung von Super Mario Maker 2 konnte sich die Fan-Gemeinde über mehrere neue Titel der Serie freuen, allen voran Super Mario Bros. Wonder, das bereits im Oktober des vergangenen Jahres erschienen ist. Ob die Fans jedoch jemals eine Fortsetzung von Super Mario Maker 2 zu Gesicht bekommen werden, bleibt abzuwarten. Es ist noch nicht klar, was Nintendo-Fans von der nächsten Direct-Veranstaltung des Unternehmens erwarten können, aber die Gerüchte, die in der Community kursieren, deuten darauf hin, dass es in naher Zukunft eine Nintendo Direct geben wird.

Worum geht es in Mario Maker 2?

Mario Maker 2 ist ein Videospiel für die Nintendo Switch, in dem du deine eigenen Super-Mario-Level nach den eigenen Vorstellungen erstellen und mit anderen Spielern online teilen kannst. Du kannst aus verschiedenen Stilen, Themen und Elementen aus unterschiedlichen Mario-Spielen wählen, um deine Fantasie zum Leben zu erwecken und dein persönliches Traum-Level erstellen. Du kannst auch die Level von Nintendo oder anderen Spielern spielen, alleine oder mit bis zu vier Freunden. Der Titel bietet dir unendliche Möglichkeiten, Spaß zu haben und ausgiebig kreativ zu sein!