Mario Kart Live Home Circuit erhält erweiterten Trailer

Erst im letzten Monat kündigte Nintendo im Rahmen seiner Pläne zum 35-jährigen Jubiläum der Super Mario- Serie einen neuen Eintrag in der Mario Kart-Serie an. Obwohl es nicht das Mario Kart 9 ist, auf das viele gehofft haben, erregte Mario Kart Live: Home Circuit dennoch Aufmerksamkeit als Augmented-Reality-Rennspiel, das ein RC-Car verwendet und es den Menschen ermöglicht, ihre Wohnzimmer in eine Rennstrecke zu verwandeln.

Zu dieser Zeit hatten wir nur einen kurzen Trailer, der einen allgemeinen Überblick über die Funktionsweise von Mario Kart Live: Home Circuit gab. Nun veröffentlichte Nintendo einen tieferen Einblick in das Spiel, um seine Funktionen zu demonstrieren und zu erklären.

Für den Anfang unterscheiden sich die Bedienelemente nicht von denen, an die die Spieler in Mario Kart 8 gewöhnt sind: Die A-Taste beschleunigt, der linke Steuerknüppel bewegt das Kart und die R-Taste driftet. Und wenn Mario einen Pilzgegenstand benutzt oder von einem Gegenstand oder Hindernis im Spiel getroffen wird, reagiert das echte Kart, entweder nimmt die Geschwindigkeit zu oder es kommt zum Stillstand.

Es wird auch gezeigt, wie ein Kurs erstellt wird. Das Auto verfügt über vier Tore, die überall in einem Raum platziert werden können. Um das Streckenlayout zu erstellen, müssen die Spieler ihr Auto in numerischer Reihenfolge durch jedes der Tore fahren, damit die Spieler die Freiheit haben, Kurse so einfach oder knifflig zu gestalten, wie sie möchten.

Mario Kart Live: Home Circuit – Diese Modis stehen zur Verfügung

Für die Modi stehen die klassischen Grand Prixes zur Verfügung. Je nach Kurs werden einzigartige Hindernisse und visuelle Effekte hinzugefügt. Im Cheep Cheep Reef zum Beispiel erscheint euer Wohnzimmer überflutet, also im Wasser. Es gibt sogar einen World 1-1-Kurs, der auf das ursprüngliche Super Mario Bros.-Spiel mit 8-Bit-Goombas verweist. Und natürlich können viele klassische Gegenstände aus der Serie, wie Bananen und Schildkrötenpanzer, verwendet werden, um sich mit Gegnern zu messen.

Abgesehen von den Grand Prixes ist auch Zeitfahren zurück und es gibt eine benutzerdefinierte Rennfunktion, mit der Spieler ihren Tracks ihr eigenes visuelles Flair verleihen und sogar auswählen können, welche Musik auf ihnen abgespielt werden soll. Rennen können in einer von vier Klassen gespielt werden, wobei die höheren Klassen das echte Auto selbst schneller fahren lassen. 200cc von Mario Kart 8 sind ebenfalls enthalten und es gibt sogar eine Spiegelmodus-Option, die das Layout der Tracks umkehrt.

Und während das Auto nur ein Aussehen hat, können Mario und sein Kart ihr Aussehen im Spiel ändern. Mehrere Kostüme und Karts sind verfügbar, sobald man sie durch das Sammeln von Münzen freigeschaltet hat. Obwohl sich das Video hauptsächlich auf Einzelspieler konzentriert, gibt es auch eine Mehrspieler-Option, aber jeder muss das Spiel selbst, das nur heruntergeladen werden kann, und sein eigenes RC-Car besitzen.

Mario Kart Live: Home Circuit wird am 16. Oktober für Nintendo Switch veröffentlicht. Ein mögliches Mario Kart 9 ist bisher noch nicht angekündigt.