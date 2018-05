Mafia 3 war ein gutes Spiel, aber für den richtigen Durchbruch hat es doch nicht gesorgt. Entwickler Hangar13 hat sich davon erholt und arbeitet an einem neuen Titel, nun wurde – in Verbindung mit 2K Games – ein neues Studio in Großbritannien, genauer gesagt in Brighton, eröffnet. Dort wird ein brandneues AAA-Game in Arbeit gegeben.

„Großbritannien hat einige der talentiertesten Spieleentwickler der Welt und ich könnte nicht aufregender sein, wieder mit Andy zusammenzuarbeiten, um ein Weltklassenteam in Brighton aufzubauen und die Zukunft von Hangar 13 mitzugestalten“, sagte Nick Baynes, ein Veteran der Industrie, der ausgewählt wurde, um dieses Studio zu führen. „Wenn Sie ein erfahrener Spieleentwickler sind, der einem leidenschaftlichen AAA-Studio beitreten möchte, möchten wir von Ihnen hören.“

Mit dem Studio in Brighton besitzt Hangar13 nun insgesamt drei Studios. Eines in Novato, Kalifornien (USA) und eines in der Tschechischen Republik. Angesichts der Tatsache eines talentierten Entwicklers, wie Hangar13, kann man nur hoffen das neue Titel mehr Akzeptanz und Erfolg einfahren, als Mafia 3. Die passende Musik und die tolle New-Orleans-Grafik bleiben dennoch legendär… (für mich) – deswegen gab es bei DailyGame auch eine Höchstwertung dafür!