Lost Epic – 2D Action-Sidescroller ab sofort im Early-Access auf Steam

Während der diesjährigen INDIE Live-Expo haben Publisher oneoreight und Entwickler Earth Wars verkündet, dass ihr 2D-Sidescroller Lost Epic ab sofort im Early Access via Steam zur Verfügung steht. Durch die Zusätzliche Rabattaktion kostet das Spiel bis zum 12. Juni 14,27 €. Das Action-RPG soll auch zwischen sechs Monaten und einem Jahr im Early Access verbleiben, bis die komplette Veröffentlichung erfolgen soll. Bislang stehen euch zwei von geplanten sechs Regionen zur Verfügung sowie zahlreiche Quests, Waffen, Fähigkeiten, Gegenstände und Materialien.

In Lost Epic wütet ein Krieg zwischen den Göttern und den Menschen. Euch wird die Ehre zu Teil diesen Kampf für die Menschheit auszutragen. Somit begebt ihr euch in das göttliche Sanctum, indem ihr die Götter nach und nach niederschlagen müsst um den Krieg beizulegen. Hinter der Gestaltung der Artworks und der Charakter-Designs für Lost Epic steckt ein Künstler aus Australien namens Namie. Namie hat auch bereits für Fate/Grand Order, Azure Lane, Arknights sowie The Farthest Library in the Mirror die künstlerische Seite abgedeckte.

Auf folgende Features könnt ihr euch bei Lost Epic freuen:

Schnelles und actiongeladenes Kampfsystem;

Allumfassende Charakterentwicklung;

Zahlreiche Waffen die aufgewertet und verbessert werden können;

Markante und einprägsame Geschichten und Storylines der NPCs;

Verschiedene Biome die jeder seine eigenen Gimmicks beinhalten.

Nachfolgend könnt ihr euch den Early-Access Veröffentlichungs-Trailer zu Lost Epic anschauen.