Lost Ark – Server-Probleme bereiten offiziellen Start massive Probleme

Der offizielle Start von Lost Ark hat sich aufgrund “unbekannter technischer Probleme” verzögert, wie der offizielle Twitter-Account vor wenigen Minuten bekanntgegeben hat.

“Leider verzögert sich der Start aufgrund von Bereitstellungsproblemen. Wir hoffen, dass dies in wenigen Stunden behoben ist.

Ihre Geduld wird geschätzt und wir werden Sie bald auf dem Laufenden halten”, so der Twitter-Beitrag.

Erst gestern haben wir berichtet, dass bereits im Early Access mehr als 500.000 Spieler auf Steam im MMORG Lost Ark online waren.

— Lost Ark (@playlostark) February 11, 2022