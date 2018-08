Square Enix enthüllt LIFE IS STRANGE 2, die nächste Episode des äußerst erfolgreichen, von Kritikern gefeierten und preisgekrönten Franchise von Entwickler DONTNOD Entertainment.

Erleben die Geschichte zweier Brüder, dem 16-jährigen Sean und dem 9-jährigen Daniel, die ihre Heimat in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall, der ihr Leben für immer verändert, verlassen müssen. Auf der Flucht vor der Polizei trifft Sean eine schwierige Entscheidung – er nimmt seinen Bruder an die Hand und macht sich auf den Weg nach Puerto Lobos, Mexiko. Das Leben auf der Straße ist hart und die Brüder stellen sich einer Vielzahl an Herausforderungen, während sie sich mutig auf eine Reise wagen, die ihre brüderlichen Bande auf die Probe stellen wird.

Alles ist neu in LIFE IS STRANGE 2!

Neue Helden, mehrere neue Umgebungen, neue Gameplay-Features und eine brandneue Kraft für die Spieler. Damit wird LIFE IS STRANGE 2 zum bisher ehrgeizigsten Projekt in der Geschichte der Reihe.

„Die Veröffentlichung von CAPTAIN SPIRIT war ein großartiger Moment für das Team und wir können es kaum erwarten, den Spielern die neue Geschichte und die neuen Charaktere aus LIFE IS STRANGE 2 zu präsentieren“, sagt Raoul Barbet, Co-Creative Director bei DONTNOD Entertainment. „Wir haben hart mit dem Originalteam gearbeitet, um das beizubehalten, was ich persönlich am ersten Spiel liebe: die Stimmung, die cineastischen Szenen und natürlich die Musik.“ „Nach den aufregenden Abenteuern von Max und Chloe freuen wir uns sehr, dass ihr bald Sean und Daniel Diaz, unsere neuen Protagonisten, kennenlernen und sie auf ihrer Reise begleiten werdet“, sagt Michel Koch, Co-Creative Director von LIFE IS STRANGE 2 bei DONTNOD Entertainment. „Wir tauchen liebend gern wieder zusammen mit unserem Hauptautor Jean-Luc Cano in dieses Universum ein, um unsere neue Geschichte zu erzählen und neue Charaktere zu erschaffen.“

DONTNOD Entertainment ist mit einer ganz neuen Erzählung zurück und hat seit dem Erscheinen von LIFE IS STRANGE hart an LIFE IS STRANGE 2 gearbeitet. DONTNOD plant, seine Tradition der Erzählung spannender Geschichten mit glaubhaften Charakteren an einem realiistischen Schauplatz mit einer neuen Erzählung fortzusetzen, die sich mit echten Themen wie Brüderlichkeit, Bildung und Erwachsenwerden beschäftigt.

„Wir freuen uns sehr, LIFE IS STRANGE 2 zu präsentieren, eine unserer wichtigsten Veröffentlichungen in diesem Jahr. Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Teils wussten wir, dass die Erstellung eines Sequels, das in jeder Hinsicht genauso fesselnd und kraftvoll ist wie das Original, eine große Herausforderung sein würde.“, sagt Jon Brooke, Vizepräsident von Brand and European Marketing bei Square Enix External Studios. „Wir können voller Selbstbewusstsein sagen, dass sich das talentierte Team von DONTNOD, das eng mit dem Team von Square Enix External Studios zusammengearbeitet hat, selbst übertroffen hat.“

Der erste Teil der ganz neuen Geschichte von LIFE IS STRANGE 2 wird am 27. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erscheinen.