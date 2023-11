“Left 4 Dead”-Prototyp-Version in Counter-Strike 1.6 entdeckt

Valve hat aus Versehen eine echte Überraschung für uns PC-Spieler parat: eine Prototypversion des ursprünglichen Left 4 Dead, genannt “Terror Strike”, wurde in einem Update für Counter-Strike 1.6 veröffentlicht. Ja, du hast richtig gehört – ein Stück Gaming-Geschichte ist plötzlich spielbar.

Diese Prototypversion ist im Grunde Counter-Strike mit Zombies. “Terror Strike” ähnelt in Grafik und Gameplay dem klassischen Counter-Strike. Erwarte also keine identische Erfahrung wie bei Left 4 Dead, aber es bietet einen faszinierenden Einblick in die Anfänge dieses beliebten Zombie-Spiels. Ohne viel Schnick-Schnack.

Derzeit ist unklar, ob Valve das Ganze absichtlich freigegeben hat oder ob es ein Versehen war. Ebenso bleibt ungewiss, ob sie planen, diese Prototypversion wieder zu entfernen. Immerhin schafften es einige Videos in die sozialen Medien, so das dieses Stück “Gaming-Geschichte” nicht mehr verloren gehen kann:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Left 4 Dead: Entwicklung begann als Mod (für die Mod)

Was viele über die Jahre vergessen haben: Counter-Strike begann als Half-Life-Modifikation. Und später, in Counter-Strike 1.6, begann Left 4 Dead als Mod (in der Mod). Das eigentliche Spiel wurde später mit der Source Engine umgesetzt.

Left 4 Dead wurde von Valve entwickelt und erschien 2008. Das Spiel entstand unter der Leitung von Mike Booth und Turtle Rock Studios, bevor Valve diese übernahm.

Die Entwicklung betonte Teamarbeit, da Spieler in Gruppen gegen Horden von Zombies kämpften. Ursprünglich plante Valve ein Spiel mit Einzelspielermodus, aber die Idee eines kooperativen Erlebnisses für bis zu vier Spieler wurde bevorzugt. Die AI-Director-Technologie sorgte für dynamische Spielabläufe, indem sie den Schwierigkeitsgrad an das Spielerlebnis anpasste. Das Spiel erhielt Lob für seine packende Atmosphäre, innovative Mechanik und die intensive Koop-Erfahrung. Es entwickelte sich zu einem Kultklassiker und führte zu einer Fortsetzung.

In jedem Fall ist dieses Leck eine coole Entdeckung. Wenn du Counter-Strike 1.6 (noch) besitzt, solltest du auf jeden Fall die Chance nutzen und Terror Strike ausprobieren. Es ist eine Gelegenheit, einen Blick in die Frühphase eines der beliebtesten Zombie-Spiele zu werfen.

Left 4 Dead und seine Fortsetzung, Left 4 Dead 2, sind auf Steam verfügbar. L4D2 wird heute noch im 24-Stunden-Schnitt von bis zu 73.000 Spielern gleichzeitig gespielt, obwohl es 2009 erschienen ist und somit mittlerweile 15 Jahre auf dem Buckel hat! Etliche Gerüchte, dass ein drittes Hauptspiel in Arbeit sei, verliefen im Sand.