Erst gestern morgens habe ich den Game-Blog zu LawBreakers herausgebracht und spürte irgendeine Verbindung zum Entwickler, Boss Key Productions. Immerhin hatte ich ihnen vorgeworfen das sie aus dem Game mehr hätten machen können, wenn sie auf „Battle Royale“ gesetzt hätten und einen eigenen Modus dafür gemacht hätten.

Das dieses neue Sub-Genre für Shooter funktioniert haben sich die Jungs und Mädels bei Boss Key Productions auch gedacht, nur eben in einen anderen Projekt. Lange vor der Einstellung von LawBreakers dürfte man schon an einen eigenen Battle Royale-Game gewerkelt haben, nämlich an Radical Heights. Und das „orge“ an der Geschichte (orge = österreichisch für unerwartet/erstaunt): Der Titel erscheint bereits HEUTE in einem frühen Early Access-Zugang.

Hebt es sich von anderen Battle Royale-Games ab?

Radical Heights hofft, sich von dem übermäßigen Angebot an Battle Royale-Titeln abzuheben, indem es einen „X-Treme“ 2023 Gameshow-Stil annimmt. Die Spieler werden in eine große Kuppelgemeinde in Südkalifornien geworfen, von der erwartet wird, dass sie sie erschießen, um zu überleben. Aber außerhalb des Aufräumens haben die Spieler eine Vielzahl von Methoden, um Geld zu verdienen und die Zuschauer zu beeindrucken.

Mehr als wilde Schießerei

Du kannst Geld sammeln, indem man auf Arcade-Automaten schießen, über Geldautomaten auf Off-Shore-Konten zugreift oder zufällige Spin-Wheels findet und Türen für Geldprämien gewinnt. Mit diesem Geld im Spiel kannst du Waffen, Kosmetika und verschiedene Upgrades kaufen, die du dann für dein nächstes Spiel einsetzen kannst. Das Ganze im ausgeprägten 1980er-inspirierten Flair!

„Dies ist ein fünfmonatiges Leidenschaftsprojekt für das Studio, da wir das Spiel komplett selbst erstellen und veröffentlichen“, sagte Radical Heights Creative Director Zach Lowery in einer Erklärung. „Wir sind große Fans von Battle Royale-Spielen, zusammen mit der hellen, einladenden Respektlosigkeit der 80er-Jahre-Ästhetik. Aus diesem Grund wollen wir dem Genre einen eigenen Dreh geben und eine futuristische Welt der 80er Jahre erschaffen, die 2023 während einer übertriebenen Gameshow stattfindet, bei der die Teilnehmer um Ruhm und Preise kämpfen. „

Kostenloser Start

Boss Key Productions fügt hinzu, dass Radical Heights beim Start kostenlos gespielt werden kann, ohne Gameplay-Vorteile durch echtes Geld. Die Steam-Seite des Spiels bietet ein Founder’s Pack mit kosmetischen Gegenständen, während weitere Mikrotransaktionen im Spiel folgen werden.

Radical Heights ist ab sofort auf Steam im Early Access verfügbar. Org.

