Battlefield 6: Battle-Royale-Modi geleakt – So spielt sich der neue Modus!

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte über den Battle-Royale-Modus von Battlefield 6. Offiziell bestätigt wurde das Projekt erst im September, doch laut neuen Leaks könnte der Startschuss bereits am 28. Oktober 2025 fallen – pünktlich zum Beginn von Season 1.

Der bekannte Gaming-Leaker Shaun Weber, der bereits früher mit seinen Informationen richtiglag, hat jetzt die angebliche Liste der Battle-Royale-Modi verraten. Demnach startet Battlefield 6 mit den klassischen Varianten Solo, Duo, Trio und Quad. Dazu soll ein neuer, kostenloser Modus namens Gauntlet kommen. Hier treten Teams in mehreren Missionen gegeneinander an: wer am schlechtesten abschneidet, fliegt raus. Am Ende bleibt nur ein Squad übrig.

Ein weiteres Detail, das Fans aufhorchen lässt: Laut Weber (via X.com, vormals Twitter) wird der Modus einen Proximity-Voice-Chat enthalten. Das bedeutet, dass Spieler mit anderen sprechen können, sobald sie sich in Hörweite befinden. Ein Feature, das schon in Warzone oder DayZ für unvergessliche Momente gesorgt hat.

Der tödlichste Sturm der Battle-Royale-Geschichte

Auch EA selbst hat bereits angedeutet, wie sich Battlefield 6 von der Konkurrenz abheben will. Statt eines klassischen Schrumpfkreises soll es hier den „tödlichsten Ring im Battle Royale“ geben. Wer die Zone berührt, ist sofort eliminiert: kein Entkommen, kein Wiederbeleben. Damit will DICE die Spannung auf ein neues Level heben und das taktische Gameplay in den Vordergrund stellen.

Selbst wenn der Battle-Royale-Modus auf der offiziellen Roadmap noch nicht auftaucht, dürfte der 28. Oktober für Fans ein großes Update bringen. Geplant sind eine neue Map, frische Waffen, ein zusätzliches Fahrzeug und weitere Inhalte. Außerdem sind zwei weitere Updates für den 18. November und den 09. Dezember 2025 vorgesehen, die Season 1 abrunden sollen.

Battlefield 6 mit tödlichsten Battle Royale aller Zeiten?

Sollte der Leak stimmen, steht uns ein explosiver Start bevor. Battlefield 6 scheint mit seinem zerstörerischen Gameplay, Teamfokus und den neuen Modi das Battle-Royale-Genre ordentlich aufzumischen. Ob der 28. Oktober tatsächlich der Release-Tag wird, bleibt offen. Die Vorfreude der Fans ist jetzt schon riesig.

Das sich der Titel auch halten kann zeigen die Steam-Zahlen nach 11 Tagen: im „24-Stunden-Peak“ tummeln sich rund 400.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig – nur auf der Steam-PC-Version des Spiels. Über die Spielerzahlen auf der PC-EA-App, PS5 und Xbox Series gibt es kein Zahlenwerk.

